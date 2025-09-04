Los centros educativos de la zona pierden 62 alumnos e iniciarán el curso con 6.708

En línea con su retroceso demográfico, Deza y Tabeirós-Terra de Montes ven reducidas las matrículas en sus centros educativos curso tras curso. En el que arranca el próximo lunes, 8 de septiembre, hay 6.708 alumnos inscritos en los colegios e institutos de los nueve municipios de la zona, sin contar la Formación Profesional, según los datos facilitados ayer por la Consellería de Educación. Son 62 menos que hace un año, cuando ya se habían reducido en 33 con respecto al curso precedentes.

La evolución difiere según el nivel educativo de que se trate. Así, en positivo aparecen Infantil, que gana 14 matriculados y alcanza los 1.214, y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con 18 más, que totaliza 2.053. La etapa más concurrida –también es la que más cursos aglutina, seis– es Primaria, con 2.799 alumnos inscritos para el curso que se avecina, si bien cede 48 con respecto al anterior. Solo uno menos se deja Bachillerato, con 641 matriculados, siempre según los datos territorializados que hizo públicos la Xunta de Galicia y que incluyen tanto los centros públicos como los concertados. En Educación Especial sólo figura una matrícula en Lalín.

Este municipio vuelve a liderar el número de alumnos, con 2.321; son casi 200 más que A Estrada, que suma 2.129. Ambos territorios pierden ocho matriculados en la comparativa con el curso 2024/25 y ya se habían dejado seis y tres, respectivamente, en el anterior. Lalín solo crece en Primaria, con 21 más y un total de 962, mientras que en Infantil cuenta con 395, tres menos; en ESO, 706, cinco menos; y en Bachillerato, 257, que son 22 menos que en el anterior período. En A Estrada son dos los niveles en positivo: Infantil, que gana veinte matriculados y llega a 371, y ESO, que suma treinta y alcanza los 670. Pero en Primaria cede 44 y queda en 868 y en BACH cuenta con 220, catorce menos que hace un año.

A continuación figuran Silleda y Vila de Cruces, que son los que más caen en términos absolutos. Trasdeza ha matriculado 964 alumnos, 19 menos, que se añaden a los 14 ya cedidos en el anterior período. El territorio cruceño, que entonces había ganado cuatro, recorta ahora 25 y queda en 413. Salvo la ESO en Silleda, con cinco alumnos más y un total de 303, las demás etapas ven mermado su número de inscritos en estos dos municipios. Así, Trasdeza cuenta con 167 niños en Infantil, nueve menos; 398 en Primaria, diez menos; y 96 en Bachiller, cinco menos. En Vila de Cruces son trece menos en Primaria, con 167, mientras que tanto Infantil (74) como ESO (122) y BACH (50) recortan cuatro.

Solo dos municipios están en positivo, y al menos por segundo año consecutivo: Agolada, que gana cinco matrículas y totaliza 84, y Forcarei, que sube una, hasta 245. En este municipio aumenta en dos y cinco personas, respectivamente, el alumnado de ESO (96) y de Infantil (38), mientras que retrocede en cuatro el de Primaria (93) y en dos el de BACH (18). El CEIP de Agolada suma dos en Infantil (29) y tres en Primaria (55).

Educación otorga al único CPI de las comarcas, el de Rodeiro, 151 matriculados, uno menos que en el curso pasado, cuando había retrocedido en catorce. Ahora son 43 en Infantil, 68 en Primaria y 40 en Educación Secundaria Obligatoria. El CEIP Pío Cabanillas Gallas, de Dozón, pierde dos matrículas y totaliza 24: 11 de Infantil, ocho menos que en el pasado curso, y 13 de Primaria, dos más.

Por último, la consellería cifra en 377 los alumnos que iniciarán el curso en los distintos centros de Cerdedo-Cotobade, cinco menos que hace un año, cuando ya se había dejado once. Recorta cuatro en Infantil, para quedar en 86, y catorce en ESO (116), y solo incrementa la matriculación en Primaria, con trece más y un total de 175.

Incorporación de 28 nuevos docentes

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, dio la bienvenida ayer a los 1.113 docentes que se incorporan al sistema educativo gallego tras aprobar las oposiciones celebradas este verano. Ayer se celebró en la Cidade da Cultura una jornada de acogida para los 385 maestros de Infantil y Primaria y hoy será el turno de los 665 profesores de secundaria y los 63 de sectores singulares de FP.Un total de 28 de esos nuevos docentes tienen seis municipios de la zona como destinos. Once comenzarán el curso en alguno de los cinco colegios públicos y los dos institutos de Lalín, mientras que siete lo harán en los nueve de A Estrada, cinco en los tres de Silleda, dos en los tres de Vila de Cruces, dos en el CEIP de Agolada y uno en uno de los de Cerdedo-Cotobade.

El sistema híbrido llega a los institutos de Lalín

Los dos centros de Educación Secundaria Obligatoria de Lalín se suman a la nueva iniciativa de la Xunta para la enseñanza: el sistema híbrido, en el que los manuales electrónicos conviven con los libros de texto. Para este curso, tanto los alumnos del IES Aller Ulloa como los del Laxeiro cursarán este año lectivo con dos manuales de textos y el E-Dixgal. Será el primer año que se instale este modelo de material en estos centros lalinenses.Y de la mano de los libros de texto, también vienen ayudas para poder adquirirlos. Por un lado los préstamos de libros a través del fondo y ayudas para la compra material escolar. El Aller Ulloa explica que este año a todos los que pidieron la ayuda de material (de 60 o 75 euros dependiendo de la renta), obtuvieron también la de los libros de préstamo (uno o dos también a partir de la renta). Al ser el primer año que se instala este modelo, los alumnos disfrutarán de nuevos manuales, que serán los de las materias de inglés y gallego. Estas ayudas van dirigidas a hogares con renta per cápita inferiores a los 10.000 euros y las pudieron solicitar los alumnos desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO. El directo del IES Laxeiro comenta que en su centro ya han empezado a repartir los manuales para los beneficiarios de estas ayudas a una semana de comenzar. A mayores, y como otros años, la Xunta también ofreció subvenciones para la compra de libros para 1º y 2º de Primaria y Educación especial, que oscilaban entre los 160 y 300 euros en función de la renta y que se dirigían a los alumnos de los cursos en los que los libros no pueden ser reutilizables. Por último, la novedad de este año es la desgravación fiscal por la compra de libros de texto y material escolar, para hogares con rentas per cápita superiores a los 10.000 hasta un máximo de 30.000 euros.