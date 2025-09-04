Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casa do Patrón recibe os bens da intervención na Mámoa do Coto

A meirande parte dos achádegos corresponden a tipos de líticos

Os materais foron depositados na sala de arqueoloxía do museo de Doade.

Alfonso Loño

Lalín

O presidente do Museo Casa do Patrón de Doade, Manuel Blanco, recibeu onte os materiais localizados durante a campaña arqueolóxica realizada na Mámoa do Coto do Santo da Pedra. A directora da excavación, Vanesa Trevín Pita, depositou os bens na sala de arqueoloxía do complexo museístico desta parroquia lalinense, previa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio.

Segundo os datos recollidos, a maior parte dos materiais recuperados correspóndense con líticos. Ademais da idoliña, un ídolo-placa traballado en xisto, presentando unha forma antropomorfa máis fácil de identificar, que semella a figura dunha muller, recuperáronse ademais outras pezas que presentan formas parecidas. Tamén apareceron unhas placas perforadas de distintos tamaños e formas e un disco de pequeno tamaño, que completan o conxunto, ademais de varios fragmentos de xisto con cazoletas. Hai fragmentos cerámicos orixinarios da época prehistórica, posiblemente do neolítico final, e outros pertencentes á época moderna e contemporánea, que se corresponderían con espolios e traballos agrícolas posteriores. Os pequenos ortostatos, moitos deles rotos polo espolio da mámoa, así como a tampa dun posible enterramento no centro da mesma, tras ser estudados quedaron depositados no seu lugar de procedencia, tapados e protexidos, ao igual cas pedras do anel perimetral que delimita a contorna do túmulo. Defineuse parte da caixa dun camiño real, posiblemente procedente do Ribeiro, con dirección a Santiago de Compostela.

Para a difusión dos traballos realizados, que deberían ser continuados con futuras escavacións, que conduzan a descubrir magnitude desta mámoa de case 30 metros de diámetro, montáronse 20 vídeos divulgativos e un cartel de grandes dimensións coa información dos resultados obtidos.

