El BNG pide un espacio público para las mujeres trabajadoras en el sector textil

El BNG de Lalín propone dedicar un espacio público del municipio a las mujeres trabajadoras del sector textil como reconocimiento a su «contribución decisiva a la economía local y a la vida social durante décadas». Su portavoz, Francisco Vilariño, apunta que son miles las mujeres lalinenses que trabajaron en fábricas, talleres o en sus propias casas desempeñando una gran labor, «muchas veces en condiciones laborales muy duras, con largas jornadas y salarios bajos, pero garantizando el sustento de miles de familias y garantizando el desarrollo económico de Lalín».

La propuesta pasa por dedicar un espacio público, que podría ser desde una plaza, calle o rotonda a estas mujeres y que esté acompañado de una placa o elemento explicativo que describa la importancia histórica y social del labor de esta féminas, visibilizando de este modo «su relevancia para las generaciones futuras», manifiesta el portavoz municipal del grupo nacionalista en su comunicado.