Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG pide un espacio público para las mujeres trabajadoras en el sector textil

REDACCIÓN

Lalín

El BNG de Lalín propone dedicar un espacio público del municipio a las mujeres trabajadoras del sector textil como reconocimiento a su «contribución decisiva a la economía local y a la vida social durante décadas». Su portavoz, Francisco Vilariño, apunta que son miles las mujeres lalinenses que trabajaron en fábricas, talleres o en sus propias casas desempeñando una gran labor, «muchas veces en condiciones laborales muy duras, con largas jornadas y salarios bajos, pero garantizando el sustento de miles de familias y garantizando el desarrollo económico de Lalín».

La propuesta pasa por dedicar un espacio público, que podría ser desde una plaza, calle o rotonda a estas mujeres y que esté acompañado de una placa o elemento explicativo que describa la importancia histórica y social del labor de esta féminas, visibilizando de este modo «su relevancia para las generaciones futuras», manifiesta el portavoz municipal del grupo nacionalista en su comunicado.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents