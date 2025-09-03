Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Volta a Galicia pasará por A Estrada

La Volta a Galicia pasará por A Estrada el próximo viernes 12 de septiembre. Será en una etapa con salida y llegada en Caldas. Llegarán al municipio desde Cuntis, subiendo el Castro Loureiro. En la avenida Benito Vigo habrá un sprint intermedio. Después girarán por la rúa Pérez Viondi para regresar a Caldas por Codeseda y Campo Lameiro.

