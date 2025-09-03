La selecciones de balonmano se citan en A Estrada

Las instalaciones deportivas de A Estrada y fueron escenario de una concentración del Programa de Tecnificación organizado por la Federación Española de Balonmano. Esta actividad incluyó charlas de preparación física, de toma de decisiones, técnica de porteros... además de muchas sesiones de entrenamientos. Y todo de la mano de un equipo capitaneado por un hito del balonmano nacional como Raúl Enterríos. Estos entrenamientos se realizaron en el Coto Ferreiro, alojándose en la residencia de la Academia Galega de Policia (Agasp).