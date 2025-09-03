La rata que se fue de compras por A Estrada
El asustado roedor se paseó por las calles Calvo Sotelo y Justo Martínez en el día de feria
A Estrada
Una rata fue protagonista hoy miércoles en A Estrada. El roedor se adentró en dos de las calles más comerciales y concurridas del casco urbano, la Calvo Sotelo y la Justo Martínez, coincidiendo con el día de feria. Su presencia asustó a varias de las personas que se percataron de su presencia, mientras que otras se limitaron a sacarle fotos o incluso grabar vídeos. Finalmente, la asustada rata, que parecía tener varias heridas en su cuerpo, emprendió el camino de vuelta por dónde había llegado, marchándose hacia la calle San Antón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel
- Colas de portugueses en las gasolineras fronterizas: un ahorro de hasta 20 euros
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- Sara Pereiras transforma Cuídate con un enfoque «global» sobre la estética
- El Celta rechazó una oferta multimillonaria por Óscar Marcos