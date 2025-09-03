Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La rata que se fue de compras por A Estrada

El asustado roedor se paseó por las calles Calvo Sotelo y Justo Martínez en el día de feria

La rata, en un portal de la calle Justo Martínez

La rata, en un portal de la calle Justo Martínez / L.D.

Lois Docampo

A Estrada

Una rata fue protagonista hoy miércoles en A Estrada. El roedor se adentró en dos de las calles más comerciales y concurridas del casco urbano, la Calvo Sotelo y la Justo Martínez, coincidiendo con el día de feria. Su presencia asustó a varias de las personas que se percataron de su presencia, mientras que otras se limitaron a sacarle fotos o incluso grabar vídeos. Finalmente, la asustada rata, que parecía tener varias heridas en su cuerpo, emprendió el camino de vuelta por dónde había llegado, marchándose hacia la calle San Antón.

