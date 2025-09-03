El programa de conciliación de Lalín completa sus plazas antes del comienzo del curso escolar

Ayer se publicaron las listas de admitidos en la iniciativa Concilia Lalín, que acaba esta semana su programa festivo para dar paso al lectivo. A pesar de que se hablaba de un fuerte incremente de solicitudes, todos los interesados han conseguido plaza, sin necesidad de crear una lista de espera. Esto lo anunció Avelino Souto Rozados, nuevo concejal de Política Social e Infancia de Lalín. Este año, en total se apuntaron al servicio cerca de 100 familias, cubriendo por completo la totalidad de plazas que oferta el Concello.

«La idea de este gobierno y del alcalde es que todas las familia que necesiten servicios de conciliación para los más pequeños de la casa puedan contar con este servicio, que supone un gran esfuerzo para el Concello, tanto económico como material», explica el concejal de infancia. Adelantó que en los próximos meses se sacará una nueva licitación para este contrato, en un principio con más servicios. Ya están trabajando en borradores del nuevo plan, aunque se avanzó que no habrá cambios hasta entrado el 2026. «Esto se hace para que todos los niños y niñas que soliciten este servicio tengan acceso a él, que pienso que es un programa muy demandado por las familias y que demuestra que el Concello de Lalín cumplimos estando al lado de ellas», expuso Souto.

Las características del servicio se mantienen como en anteriores ediciones, quitando el incremento necesario de plazas para poder acoger a todo el volumen de solicitudes. Souto añadió que esto se gestionó lo mejor que se pudo para que no quedará ningún niño fuera, manteniendo el ratio del programa que requiere un monitor por cada diez alumnos.

Atendiendo también a la alta demanda de este servicio de conciliación en los meses estivales, Souto comentó que esto demuestra que los modelos de familia están cambiando. «Cada día hay menos abuelos y figuras que puedan ocuparse de ellos, y para los niños es muy enriquecedor participar en estas actividades», comentó el popular. Desde la Corporación apuntan que van a poner todas las herramientas para que los Concilia sigan funcionando y sean capaces de acomodar este aumento de la demanda, y esperan también ser capaces de acoger a todos los solicitantes en el servicio de Navidad.

Uno de los puntos en los que trabajan actualmente, es en fortalecer los campamentos que ofrecen, así como las escuelas infantiles, que aunque se encuentran bajo el Consorcio, el Concello de Lalín hace muchos esfuerzos para que los niños y niñas puedan acceder al servicio. «Presentaremos datos sobre este último tema más adelante, porque es muy probable que la gente no sea consciente del esfuerzo municipal que se está realizando en Lalín en estas escuelas económicamente», expresó el concejal.

Este año, todos los niños y niñas dentro consiguieron plaza en las escuelas de infantil municipales, y sólo quedaron tres plazas de emergencia libres de las seis existentes. «El servicio está al completo y no nos planteamos una ampliación. También hay que decir que hay proyectos privados que aún está por ver que sucede con ellos», añadió. El popular animó a montar empresas privadas, recordando las ayudas que emite la Xunta para los jóvenes que emprenden este tipo de proyectos.