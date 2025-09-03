PP de Rodeiro lamenta la falta de consenso para los presupuestos
REDACCIÓN
El grupo municipal del PP de Rodeiro lamenta la falta de «consenso» entre el gobierno local para aprobar unos presupuestos que lastran las inversiones del Concello, una situación que describen como «un nuevo fuerte enfrentamiento» entre los dos alcaldes, José Luis Camiñas y Alberte Lamazares. Argumenta que esta cuestión, frena las inversiones con fondos propios, «que están prácticamente a cero desde el inicio del mandato».
La portavoz popular, Cati Somoza, preguntó en el pasado pleno ordinario por la previsión del ejecutivo bipartito para aprobar un proyecto económico. Camiñas señaló, dice, Somoza que será «próximamente», algo que no gustó a los populares. El grupo de la oposición denuncia que tanto Camiñas como Lamazares están enfrentados por el destino del dinero de «unos futuros hipotéticos, ya que tienen intereses diferentes». Además, Somoza apunta que los presupuestos municipales non tendrían importancia si fuesen un documento a modo de hoja de ruta, pero «son una herramienta clave».
