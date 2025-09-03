Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una pequeña flota simbólica

Decenas de personas participan en una concentración en la playa fluvial A Carixa, en Merza, en solidaridad con el pueblo palestino

Concentración en Merza.

Antía Suárez

Vila de Cruces

En Merza tuvo lugar una de las concentraciones de Movemento Global a Gaza-Galiza, que convocó movilizaciones en toda la comunidad el fin de semana del 30 de agosto. El lunes, a las 21:00 horas, decenas de personas se reunieron en la playa fluvial A Carixa, en Vila de Cruces, en solidaridad con el pueblo palestino. Los asistentes formaron parte de el despliegue de una flota simbólica, compuesta por 23 barcos de papel, uno por cada mes transcurrido desde octubre de 2023.

Concentración en Merza.

La flota de barcos de papel en la playa fluvial A Carixa. / Cedida

La playa se pintó de rojo, verde, negro y blanco en este acto reivindicativo. Este movimiento llama a la sociedad gallega a movilizares en solidaridad con el pueblo palestino y en apoyo a la Flotilla Sumud Global, que en principio partía el 31 de agosto, pero que están teniendo dificultades ante las condiciones meteorológicas extremas.

