Dos peluqueros con mucho toque de balón

Álex Rivadulla Fins y Pedro Villamayor Rivadulla abrieron hace dos meses Rivis Barber, una propuesta en el corazón de A Estrada con la que hacían realidad un sueño que forjaron tras dos años trabajando para otra firma. Ni uno ni otro necesitan mucha presentación en el pueblo, ni tampoco su barbería, pero eso no quita que busquen siempre nuevas formas de darse a conocer.

La última propuesta de estos dos primos conjuga su carácter emprendedor con su pasión por el fútbol. Álex y Pedro han jugado siempre en equipos. Pedro lo hace ahora en el Lamela, aunque está renqueante de una lesión de rodilla, mientras que Álex regresa a los terrenos de juego tras su paso por el Vea. «Desde siempre somos dos personas muy afines al mundo del fútbol y nos gustan las camisetas de los equipos. Vemos que es algo que está además de moda. Por aquí vienen muchos chavales con camisetas de fútbol, especialmente de la Escola Estrada. Juntando ambas cosas se nos ocurrió hacer algo relacionado con eso, algo que se saliese de lo normal en una barbería», explican.

Así es como surgió la idea de convocar el «Día del fútbol». Será el día 13 de septiembre. A lo largo de esa jornada, todos los que pidan cita y acudan a cortarse el pelo con la camiseta de un equipo puesta tendrán un descuento en su tarifa habitual. Además, entre todos ellos se sorteará una camiseta vintage, pudiendo elegir entre varios equipos. «Queríamos hacer algo relacionado con el fútbol y creemos que fue una buena idea. Si funciona bien, repetiremos en otra ocasión», explican dos jóvenes a los que, como Rivadulla que son, el fútbol les viene de familia y desde muy atrás.

Iniciativas «diferentes»

Los dos primeros defienden además la necesidad de poner en marcha iniciativas que puedan resultar novedosas o atractivas para los clientes. «Siempre pensamos en cosas nuevas que podamos hacer y que gusten a la gente. Creemos que para los más pequeños es algo que les puede llamar. Además, tendremos diferentes camisetas que nos iremos cambiando a lo largo del día».

Rubén López, un padrino especial para el negocio

Rubén López, un padrino especial para el negocio / Cedida

Hay peluqueros que presumen de haber cortado el pelo a grandes estrellas del mundo del fútbol o incluso por ser el favorito dentro del vestuario de un determinado equipo. Rivis Barber también cuenta con su propio padrino, aunque en su caso, adaptado al fútbol de la zona. Rubén López, jugador del Deportivo de la Coruña y el año pasado en el filial del Barça, es un cliente habitual de la barbería estradense, que se ha encargado de darle un toque especial a su imagen. A cambio, el de Silleda les regaló una camiseta del Barça dedicada.