El paro aumenta en 52 personas en agosto por el impacto de los servicios

Si el primer mes por excelencia del verano no fue positivo para el empleo en las comarcas, agosto vuelve a dejar un incremento en el número de demandantes, con peores registros que en julio en buena parte de los municipios. Durante los 31 días del mes precedente se inscribieron como demandantes de empleo 52 personas más, sobre todo por la incidencia del sector servicios, donde se concentran 40 de los nuevos desocupados.

La industria tampoco fue capaz de contribuir a un descenso del paro y en un mes se generaron 14 demandantes a mayores, mientras que otros nueve corresponden al agro. La construcción, aunque en unos niveles tampoco excesivamente altos, al menos sí contribuyó a que el desempleo no creciese más y en este sector bajaron cinco desocupados. Los datos oficiales difundidos ayer por la administración autonómica indican que en el grupo denominado Sin Empleo Anterior (SEA) hay ahora cuatro inscritos más, llegando hasta 181 personas que no trabajaron en su vida.

El desempleo femenino es más acusado entre los mayores de 25 años y de los 2.036 demandantes, hasta 1.253 son mujeres. Si ahora constan 2.120 parados, hace un año había 188 más.