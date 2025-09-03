El Losada Diéguez abre el período de matrícula de Enseñanza para Adultos

El IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez de A Estrada ha abierto el plazo de matrícula para la enseñanza de personas adultas en modalidad semipresencial. La Educación Secundaria de Adultos (ESA), módulos III y IV, ofrece clases semanales y tutorías, con matrícula del 1 de septiembre de 2025 al 16 de enero de 2026 para el primer módulo, y del 2 de febrero al 24 de abril de 2026 para el segundo. El Bachillerato de adultos también se imparte en modalidad semipresencial, con una hora de clase semanal por materia y tutorías individualizadas; su plazo ordinario de inscripción es del 1 al 19 de septiembre de 2025, y del 9 al 20 de febrero de 2026 para quienes finalicen la ESA.