La junta de la Empanada agradece el apoyo de todos los colaboradores

La Directiva da Asociación Cultural Amigos da Empanada de Bandeira agradece a todas las personas, entidades e instituciones que hicieron posible la celebración de la cuadragésimo novena edición da Festa da Empanada de la localidad. «Este fue un año especialmente significativo para nosotros, ya que fue nuestra primera edición como directiva, y no queremos dejar escapar la ocasión para agradecer a todos los contribuyentes», expresa la asociación.

En primer lugar, agradecen al Concello de Silleda, en especial a su alcaldesa Paula y a la concejala de Cultura, Mónica, por todo el apoyo. También a la Xunta de Galicia, a las áreas de Turismo y Política Lingüística, en particular a Valentín García, que desde el principio mostraron un compromiso firme con el evento.

Nombraron en sus agradecimientos a sus patrocinadores, a empresas que participaron en el libro publicitario y a la vecindad de Manduas, por su generosidad.

También alaban la colaboración de su equipo de voluntarios, nombrando a Ana Codesido, Andrea Guerra, Ramón , Anita, Fanfa y muchos más, «que hicieron que todo pudiese salir adelante».

Hicieron mención especial a Alberto Pereiras (Tetos), por su expresión artística en el diseño del cartel oficial de las fiestas, a Emsé y Marcos Cardoso por la colaboración en el diseño, a Laura Calviño, encargada de comunicación social y redes sociales, a Xulio Abonjo, el pregonero de esta edición, por su disposición y apoyo incondicional, y a Pepe Ayude por su encargarse de la subasta de empanadas. Están también agradecidos por las facilidades que les dan los propietarios de el robledal y prados colindantes. Por último, al jurado del concurso: Begoña, Filo, Sindy, Cecilia y Ana Belén.

Por último, a los colectivos y asociaciones que participaron y colaboraron, de un modo u otro: Xirandola, Vista Alegre, S.D. Bandeira, Asociación Xenerais e Xeneralas do Entroido, Clube Petanca Bandeira y Asociación RC da Banda de Música de Bandeira.