Los feligreses financian los trabajos de limpieza de la iglesia de Lalín

El proyecto incluye obras de carpintería interiores y la protección del campanario de aves y humedades

Limpieza, ayer, de la fachada del templo | Bernabé/Javier Lalín

REDACCIÓN

Lalín

La empresa Arela acomete estos días trabajos en la iglesia parroquial de Lalín que son costeados con las aportaciones de los feligreses. La intervención, autorizada por Patrimonio y Concello, comenzó con la reposición de elementos de madera en la tribuna y las escaleras de acceso a este espacio, además de en puertas.

Además de la limpieza de la estructura exterior del templo, en la fachada se repararán elementos de sillería deteriorados y se aplicará un producto contra las hierbas que habitan en la superficie. También se colocará una malla en el campanario para impedir la entrada de aves y se impermeabilizará este espacio.

