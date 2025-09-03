Los feligreses financian los trabajos de limpieza de la iglesia de Lalín
El proyecto incluye obras de carpintería interiores y la protección del campanario de aves y humedades
REDACCIÓN
Lalín
La empresa Arela acomete estos días trabajos en la iglesia parroquial de Lalín que son costeados con las aportaciones de los feligreses. La intervención, autorizada por Patrimonio y Concello, comenzó con la reposición de elementos de madera en la tribuna y las escaleras de acceso a este espacio, además de en puertas.
Además de la limpieza de la estructura exterior del templo, en la fachada se repararán elementos de sillería deteriorados y se aplicará un producto contra las hierbas que habitan en la superficie. También se colocará una malla en el campanario para impedir la entrada de aves y se impermeabilizará este espacio.
