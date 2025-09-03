Las familias se preparan para el nuevo curso y gastan una media de 300 euros por niño
El porcentaje más alto del montante se destina a los libros de texto, que este año alcanza un nuevo pico en la subida de precio | Ayudas en función de la renta o el fondo solidario de libros ayudan a paliar el esfuerzo económico
El inicio del nuevo curso está a la vuelta de la esquina y las familias de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes ya preparan la mochila para el primer día de clase. Esta semana las librerías locales trabajan a plena capacidad para hacer frente a la demanda de libros y material escolar, en un septiembre marcado por la subida de precios que asciende el gasto por niño a los 300 euros de media. Aunque admiten que padres y madres son cada vez más previsores, lo que lleva a los negocios a empezar la campaña de la vuelta al cole ya en el mes de julio.
Como cada año, los centros educativos comienzan a mandar la lista de libros de texto y material para el curso antes del arranque del calendario lectivo, el próximo lunes 8. Las familias apuran esta semana para conseguir todo lo necesario, asegurándose así de que los pequeños están listos. Sin embargo, el esfuerzo económico que requiere cumplir con estas demandas es cada vez mayor, y actualmente se sitúa entre los 300, aunque en Marxe A Estrada puntualizan que esta cifra varía en función del ciclo y el centro.
Desde la librería Dalvi de Lalín explican que el mayor porcentaje de gasto se lo llevan los libros de texto. «Los de las troncales están ya en los 50 euros», comentan. Este precio ha ido creciendo en los últimos años, y este 2025 ha alcanzado un nuevo pico. Las librerías desconocen el motivo de estas subidas, sin embargo no descartan que pueda deberse a la complicada situación que atraviesan algunas editoriales, con un importante descenso en la actividad económica en los últimos ejercicios, y una demanda cada vez menor, al verse sustituido el soporte en papel por las alternativas electrónicas.
De hecho, en Dalvi afirman que 300 euros irían destinados solamente a esta parte, y que el material –como libretas, lápices y demás artículos de papelería– supondrían una media de entre 40 y 60 euros del montante total.
Conscientes de que no todos los núcleos familiares pueden hacer frente a este esfuerzo, cada vez es más habitual que las administraciones públicas, como la Xunta de Galicia o los propios Concellos, destinen ayudas y bonos específicos para paliar los gastos. Estas normalmente se otorgan en función de la renta.
También los colegios cuentan con medidas para apoyar a los estudiantes con menos recursos, como es el fondo solidario de libros de texto para alumnado de tercero de Primaria a cuarto de ESO, que presta gratuitamente 4 o 6 manuales según la renta familiar, y siempre 6 en casos de tutela o necesidades educativas especiales. Para primero y segundo de Primaria, donde no se reutilizan libros, se conceden ayudas directas de 160 a 240 euros, y en la ESO hasta 270 euros, según ingresos. Además, si faltan ejemplares en el fondo, la Xunta aporta 40 euros por libro en Primaria y 45 euros por libro en ESO.
¿Se puede ahorrar en la mochila del cole?
Si septiembre ya es un mes complicado tras los excesos de las vacaciones, la vuelta a la rutina y demás, encontrarse con el gran gasto que supone la vuelta al cole todavía hace su llegada más complicada. Hacer frente a una media de 300 euros en libros y material escolar no es tarea sencilla, y aunque existen ayudas por parte de las administraciones, muchos buscan la forma de ahorrar o fragmentar el esfuerzo económico.
Para ello, uno de los métodos que recomiendan desde el sector librero es la previsión. En Dalvi explican que si bien algunos de los artículos son específicos de cada materia y hay que esperar hasta que lleguen las listas de material de los centros, otros muchos son los mismos de cada año y pueden adquirirse mucho antes. Es el caso de libretas, lápices o mochilas.
De modo que, los más previsores compran ya durante el verano, evitando así que se junten todos los gastos en el mismo mes. «Cada vez es más habitual, no solo porque quizás algunos artículos estén más baratos durante estos meses estivales que al inicio de curso, sino también porque así te evitas tener que pagarlo todo junto», relatan desde este establecimiento de la localidad lalinense.
