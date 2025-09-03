Las familias se preparan para el nuevo curso y gastan una media de 300 euros por niño

El inicio del nuevo curso está a la vuelta de la esquina y las familias de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes ya preparan la mochila para el primer día de clase. Esta semana las librerías locales trabajan a plena capacidad para hacer frente a la demanda de libros y material escolar, en un septiembre marcado por la subida de precios que asciende el gasto por niño a los 300 euros de media. Aunque admiten que padres y madres son cada vez más previsores, lo que lleva a los negocios a empezar la campaña de la vuelta al cole ya en el mes de julio.

Como cada año, los centros educativos comienzan a mandar la lista de libros de texto y material para el curso antes del arranque del calendario lectivo, el próximo lunes 8. Las familias apuran esta semana para conseguir todo lo necesario, asegurándose así de que los pequeños están listos. Sin embargo, el esfuerzo económico que requiere cumplir con estas demandas es cada vez mayor, y actualmente se sitúa entre los 300, aunque en Marxe A Estrada puntualizan que esta cifra varía en función del ciclo y el centro.

Desde la librería Dalvi de Lalín explican que el mayor porcentaje de gasto se lo llevan los libros de texto. «Los de las troncales están ya en los 50 euros», comentan. Este precio ha ido creciendo en los últimos años, y este 2025 ha alcanzado un nuevo pico. Las librerías desconocen el motivo de estas subidas, sin embargo no descartan que pueda deberse a la complicada situación que atraviesan algunas editoriales, con un importante descenso en la actividad económica en los últimos ejercicios, y una demanda cada vez menor, al verse sustituido el soporte en papel por las alternativas electrónicas.

De hecho, en Dalvi afirman que 300 euros irían destinados solamente a esta parte, y que el material –como libretas, lápices y demás artículos de papelería– supondrían una media de entre 40 y 60 euros del montante total.

Conscientes de que no todos los núcleos familiares pueden hacer frente a este esfuerzo, cada vez es más habitual que las administraciones públicas, como la Xunta de Galicia o los propios Concellos, destinen ayudas y bonos específicos para paliar los gastos. Estas normalmente se otorgan en función de la renta.

También los colegios cuentan con medidas para apoyar a los estudiantes con menos recursos, como es el fondo solidario de libros de texto para alumnado de tercero de Primaria a cuarto de ESO, que presta gratuitamente 4 o 6 manuales según la renta familiar, y siempre 6 en casos de tutela o necesidades educativas especiales. Para primero y segundo de Primaria, donde no se reutilizan libros, se conceden ayudas directas de 160 a 240 euros, y en la ESO hasta 270 euros, según ingresos. Además, si faltan ejemplares en el fondo, la Xunta aporta 40 euros por libro en Primaria y 45 euros por libro en ESO.