La EOI de Lalín arranca la inscripción hasta el viernes 19

La Escuela Oficial de Idiomas de Lalín ha abierto el plazo de inscripción para nuevo alumnado hasta el 19 de septiembre. Los idiomas disponibles para estudiar son inglés o francés, incluyendo cursos de destrezas orales en todos los niveles. Este año, como novedad, se oferta el curso de inglés básico para viajeros. Los interesados pueden informarse en la secretaría del IES Ramón Aller Ulloa los martes y jueves de 17 a 19 horas o escribiendo a xefatura.lalin@eoipontevedra.org