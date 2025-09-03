Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Demandan las bonificaciones para los bienes agrarios cruceños

REDACCIÓN

Vila de Cruces

Vecinos de Vila de Cruces preguntan al grupo de gobierno por la rebaja en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para propiedades destinadas a uso agrario o ganadero. Aseguran que pese a los distintos anuncios realizados por parte del ejecutivo municipal estas bonificaciones no acaban de concretarse y así lo corroboran los recibos que llegan a los contribuyentes.

Apuntan que estas medidas sí fueron implantadas por otras administraciones municipales de la comarca dezana como Lalín o Silleda, entre otras, pero en Vila de Cruces todavía no son efectivas y por eso piden que sean aprobadas.

