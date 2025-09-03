Demandan las bonificaciones para los bienes agrarios cruceños
REDACCIÓN
Vila de Cruces
Vecinos de Vila de Cruces preguntan al grupo de gobierno por la rebaja en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para propiedades destinadas a uso agrario o ganadero. Aseguran que pese a los distintos anuncios realizados por parte del ejecutivo municipal estas bonificaciones no acaban de concretarse y así lo corroboran los recibos que llegan a los contribuyentes.
Apuntan que estas medidas sí fueron implantadas por otras administraciones municipales de la comarca dezana como Lalín o Silleda, entre otras, pero en Vila de Cruces todavía no son efectivas y por eso piden que sean aprobadas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El juzgado condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- El Puerto de Vigo renovará el edificio de Casa Pepe para dar servicio a vecinos y cruceristas
- Tres personas evacuadas tras un incendio en una vivienda del centro de Vigo
- Caballero felicita a los bomberos de Vigo por su trabajo «solidario» en la extinción de los incendios en Galicia
- Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel