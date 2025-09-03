Dayna Kurtz, Touriñán e Yllana, protagonistas da axenda de outono
A programación cultural para o último trimestre do ano contará con preto dunha trintena de actividades para todos os gustos e idades, que se extenderán dende outubro ata xaneiro
O Concello da Estrada presentou onte a programación cultural para este outono, na que unha trintena de actividades, espalladas entre o sábado 4 de outubro e o venres 2 de xaneiro, prometen facer do último trimestre do ano unha época cargada de entretemento. Como xa é habitual, a axenda caracterízase pola combinación entre artistas locais, galegos e foráneos, que amosarán ao público estradense espectáculos para todos os gustos. Porén, destacan nomes como o de Dayna Kurtz, cantautora norteamericana con quince discos no mercado e colaboracións con artistas da talla de Norah Jones. Tamén o humorista e actor Xosé Touriñán, ou a presentación do último espectáculo da compañía de teatro madrileña Yllana. Para os dous últimos eventos, as entradas xa están dispoñibles por 10 e 12 euros, respectivamente, no Departamento de Cultura ou en ataquilla.com.
Deste xeito, e como se mencionaba anteriormente, o itinerario arranca este sábado ás 18.30 horas na Alameda co Festival de Danza 6 Coreógrafas, dirixido por Paula Quintás e de balde. O domingo ás 12.30 horas, na Praza do Concello, tocará, tamén de forma gratuíta, Xacarandaina, dentro deste cartel de baile e do programa Danza 3 da Xunta de Galicia. Xacarandaina é un dos grandes recuperadores do folclore tradicional e un exemplo da arte popular de Galicia.
A seguinte semana, o venres 10 de outubro, Yllana actuará no Teatro Principal ás 20.30 horas, presentando o espectáculo Trash! xunto a Toom Pak, no que se exploran as posibilidades da reciclaxe a través da percusión, o movemento e o humor. A historia acontece nun centro de reciclaxe de lixo, onde catro imaxinativos operarios danlle novos usos a todo tipo de material de refugallo.
O sábado 11, ás 12.30 e de novo no Auditorio Municipal, a compañía local Matrioshka Teatro interpreta a obra Fala Fala Falangueira, unha peza destinada ao público infantil e que nace do amor á lingua autóctona, con Chelo do Rejo e Anabell Gago como protagonistas, e baixo a dirección de Gena Baamonde.
O venres 17 de outubro, ás 12.30 horas, Tarabela Creativa presenta Boa Sorte, Mala Fama, unha obra que nace da necesidade de contar aquilo do que pouco se fala. Nela vaise facendo unha cartografía e un percorrido a través de distintas épocas e persoas para contar a historia máis incómoda da nosa emigración. O prezo é de cinco euros, e a venda estará dispoñible no Departamento de Cultura a partir do 13 deste mes.
Seguindo na mesma fin de semana, o sábado 18 ás 20.00 horas, no Teatro Principal, a Coral Polifónica Estradense e o Coro O Noso Lar de Barakaldo ofrecen o Concerto de Outono, con entrada libre e gratuíta. Por outra banda, o sábado 25 e o domingo 26 de outubro terán lugar dúas funcións –ambas ás 20.30 horas– no Teatro Principal, do espectáculo de zarzuela galega A Lenda de Montelongo, da man da Coral Polifónica Estradense e da Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE). As entradas, dispoñibles a partir do 13 de outubro, terán un prezo de cinco euros.
Xa para despedir o mes, o venres 31 Oswaldo Digón interpretará o monólogo In-certo ás 20.30 horas, tamén no auditorio local, e con entradas á venda por 10 euros en giglon.com.
En novembro, o primeiro acto será o concerto tributo a Juan Pardo Anduriña, presentado por Antonio Barros e Ialma, ás 20.30 horas e cun prezo de cinco euros. Os pases xa están á venda no Concello. Seguidamente, o sábado 8 ás 12.30 tocaralles aos máis cativos desfrutar con Pum Pum, Quen Hai? de Artika Cía, unha comedia musical, con entradas a tres euros, xa á venda. Nesa mesma xornada, ás 20.30 horas, Ledicia Sola, Marta Doviro e Carmen Méndez presentan As R(h)umorosas, con sketches cómicos, música e monólogos. As entradas teñen un custo de 6 euros e poden conseguirse en ataquilla.com ou no Consistorio.
A comedia volve o venres 14 da man de Xosé Touriñán ás 20.30 horas no Principal, co monólogo Aquí Tou. As entradas custarán 12 euros no Concello ou 18 se se adquiren en ataquilla.com. Mentres, o sábado 15, Spasmo Teatro, compañía chegada de Salamanca, deleitará aos máis pequenos con Bichitos. Pechando a fin de semana co festival Lume na Lareira o domingo ás 18.00 horas.
O venres 21, Vereveras E.A. presenta As Formas do Amor ás 20.30 horas, unha comedia sobre esas historias que marcan un antes e un despois nas nosas vidas. O sábado 22, ás 20.00 horas, a Banda Municipal da Estrada ofrecerá o concerto de Santa Cecilia. O venres seguinte –o 28– será a Banda Cultural, ás 21.00 horas, a encargada de tocar na honra á súa patroa. Mentres que o sábado 29, ás 20.30 horas, o escenario do Principal acollerá a actuación de Dayna Kurtz.
Finalmente, en decembro e á marxe da programación de Nadal, que será presentada no futuro, contarase coas seguintes actividades: o sábado 13 ás 20.30 horas a Escola de Música Pacordas presenta Pacordas Locandroll, dirixida por Paco Guerra. O venres 19 ás 20.00 horas a Banda de Música Municipal da Estrada, xunto á Coral Polifónica de Berres e á Polifónica de Santa Cruz de Ribadulla, presentarán o concerto de panxoliñas Música de Nadal. O domingo 21, na igrexa parroquial de San Paio ás 17.00 horas, haberá o Encontro de Coros Parroquiais; o martes 23, o Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso ofrecerá o Concerto de Nadal ás 20.30 horas; e o sábado 27 será a quenda de A Gramola Gominola con O Nadal coa avoa Fina. Pechará o ciclo EducaTeatro o venres 2 de xaneiro ás 17.00 horas con O mundo máxico de Pinocho.
