Cuatro de cada diez peregrinos que cruzan las rutas jacobeas son extranjeros

Las rutas jacobeas que atraviesan las comarcas tienen ya un papel notable en el turismo y en consecuencia en la economía de la zona. Durante los ocho primeros meses del presente año pasaron por estas rutas un total de 9.359 personas, de las que 4.028 eran extranjeros. Estamos hablando de más de medio millar de individuos al mes que transitan por los territorios que aparecen dibujados en el Camino de Santiago. En Deza son los de Lalín, Silleda, Rodeiro y Dozón, mientras que en la comarca vecina se pueden ver peregrinos por A Estrada y Forcarei.

La Vía de la Plata o Camino Mozárabe es el que cuenta con más romeros y concentra siete de cada diez. Entre enero y agosto pasaron por un trazado que entra en Deza por Dozón y continúa en dirección Compostela tras atravesar Lalín y Silleda, un total de 6.816 personas, de las que 2.846 eran extranjeras. A pesar de que los peregrinos de nacionalidad española son mayoría todavía, con el 57% del total, la diferencia no es muy importante. Esto supone una oportunidad para el sector turístico, pero también la responsabilidad de, por ejemplo, contar con personal que domine idiomas.

Si tomamos como referencia esta ruta, hay que indicar que del total de caminantes que pasaron en estos ocho primeros mese del año, como indicamos el 57% eran españoles (3.908) y las siguientes nacionalidades en importancia por número de peregrinos son las siguientes: Portugal (628), Italia (270), Alemania (261), Estados Unidos (198), Reino Unido (176), Países Bajos (158), Francia (153), Argentina (101), Polonia (84) e Irlanda (57). Entre los españoles, por comunidades, sobresalen los andaluces (871), madrileños (570) y valencianos (465).

El Camino de Invierno atrajo a 1.971 peregrinos, de los que 1.310 eran españoles. Portugueses (136), italianos (96), polacos (64) y norteamericanos (56) son las nacionalidades con mayor peso entre los foráneos. Como acontece con la Vía de la Plata, julio fue el mes con más viajeros.

Otras 551 personas se decantaron por el Camiño da Geira e dos Arrieiros, trazado que aglutina más extranjeros (468) que españoles, con hasta 384 peregrinos de nacionalidad portuguesa. Los datos oficiales de la Oficina del Peregrino de Santiago indican que en estos ocho meses pasaron 21 personas por el Camino Minhoto Ribeiro, doce españoles y nueve extranjeros, todos ellos portugueses.