El Concello desbroza 22 kilómetros de pistas para prevenir incendios

El Concello de Silleda avanza en su estrategia de prevención frente a los incendios forestales con la limpieza de 22 kilómetros de pistas de monte a cargo de la empresa pública Seaga, en el marco del convenio de colaboración con la Xunta y la Fegamp. La maquinaria trabaja ya en los 12 kilómetros previstos para este año. Las labores de limpieza y desbroce forestales comenzaron en una pista de Xindiriz de 1,5 kilómetros y continuarán por A Barcia (2,20), Fiestras (2,9), Paredes (1,2), Barreiro (1,10), Aira (1,90) y Santa Mariña (1,20), siguiendo el calendario establecido.

A estas actuaciones se suman los 10 kilómetros del convenio de 2024 completadas en las pistas de Tixoa , Cardesín, A Calzada, Sante, Paredes, Xestoso, Xubín y Cardigonde. Estas limpiezas refuerzan también el trabajo del personal municipal, que también está acometiendo desbroces en pistas forestales y la limpieza de las asfaltadas. Además, maquinaria de la Mancomunidad intervino en más de 10 kilómetros de pistas El convenio con Xunta y Fegamp, incluye la gestión de la biomasa en las fajas de protección de 50 metros alrededor de las viviendas y núcleos habitados.

A principios de año se remitieron notificaciones a todos los propietarios con el plazo de 31 de mayo para realizar las limpiezas y según el gobierno local la mayor parte cumplió, cuestión que «agradecemos a quién sí cumplió con su deber, porque la prevención es la mejor garantía frente al fuego». Los que no respondiesen se enfrentarán a ejecuciones subsidiarias. Además, el personal de la brigada estuvo a disposición del Distrito Forestal para incendios en las comarcas.