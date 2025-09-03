La Central registra un incremento en los precios en terneros y vacuno mayor

La Central Agropecuaria de Galicia marcó en su jornada de ayer una evolución positiva en las cotizaciones medias en todas las categorías. En terneros de recría aumentó un promedio de 17,2 euros respecto a la semana pasada; casi 93 euros en el vacuno mayor, y 20 en los terneros de carne. En la subasta se movilizaron transacciones económicas por un importe de 1.377.785 euros [245.000 más que siete días atrás] y fueron vendidos 1.196 de los 1.270 animales. En la anterior puja habían econtrado comprador 1.094 de las 1.175 reses que entraron en las instalaciones del recinto Feira Internacional de Galicia, en Silleda.