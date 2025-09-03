Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Cacharela dona 1.000 euros a cuatro colectivos sociales

La asociación de vecinos del barrio A Cacharela.

REDACCIÓN

Lalín

La asociación de vecinos de A Cacharela celebró en junio sus fiestas de San Xoán y con el dinero recaudado, tras cubrir los gastos, obtuvo un excedente de 1.000 euros. Ayer por la tarde, la presidenta de la asociación, Carmen Iglesias Pallares, lo repartió en donaciones de 250 euros entre cuatro ONGs locales: Aranes, Carabelo,O Mencer e Morea.

