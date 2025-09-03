El BNG de Silleda denuncia «constantes» vertidos al Deza

El BNG de Silleda denuncia los «continuos vertidos incontrolados» al río Deza. Su ediles, Erea Rey y Xerardo Díaz verificaron este episodio en una reciente visita al entorno del monasterio de Carboeiro y al área fluvial de A Carixa. Subrayan que existía abundante espuma en el río, que atribuyen a un vertido de aguas contaminadas con detergentes.

Erea Rey, reclama de los organismos competentes que se tomen en serio estos vertidos, que se repiten cada poco tiempo, y se adopten las medidas oportunas para finalizar de una vez con este tipo de acciones que tienen un impacto severo en la fauna y flora de ribera, y que acaban por afectar a toda la cuenca del Ulla, de la que beben y se alimentan millares de personas. «Llevamos mucho tiempo diciendo que el saneamiento de las aguas no es un capricho, sino una necesidad básica que debería ser una prioridad para todas las administraciones» recalca la portavoz municipal, que lamenta que en los últimos años no se haya producido ningún avance ni mejora en la cobertura de este servicio en el término municipal de Silleda. Entiende que las autoridades competentes, Concellos y Xunta, tienen el deber de actuar de manera contundente y con todas las herramientas que les brinda la ley «y no esperar como meros observadores dando cuenta de lo que se ve y excluyéndose de la responsabilidad». Insta al Concello de Silleda a evaluar el estado y capacidad de las dos depuradoras que hay en el municipio, además de reclamar al resto de concellos por los que pasa el Deza o sus afluentes que hagan lo propio ante las sospechas de que estos vertidos puedan proceder de una EDAR que no funciona.