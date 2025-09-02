Tardes temáticas na Merla Branca
A bosquescola de Educalecrín en Lalín comeza o seu novo curso o vindeiro luns, mais nesta edición contarán só co programa das tardes de aprendizaxe (GJN) para infantil e primaria. Este ano, cada día da semana se centrará en diversas materias, mantendo á natureza como núcleo das ensinanza
A bosquescola A Merla Branca, na parroquia lalinense de Goiás, non contará este ano co curso de educación infantil. As fundadoras da iniciativa Educalecrin na que se imparte, Verónica Ledo Lançao e Natalia González Coego, explican que se debe á baixa demanda do servizo nesta edición. Mais, pola contra, o grupo de aprendizaxe (GJN) para infantil e primaria da quenda da tarde xa conta con 20 nenos confirmados, pero agardan máis de 30 este ano. Dous terzos dos que reservaron xa estiveran apuntados o ano pasado, pero o resto son a primeira vez que cursan o programa.
Este é un curso, que só leva tres anos en funcionamento, cada vez está máis demandado, para nenos de 2 aos 12 anos. «A aprendizaxe é a través da experiencia. Un neno non vai a aprender algo só facendo fichas, se non que o vai a vivir co corpo. A que me refiro? Se estamos aprendendo os números, pode que o fagamos a través dun mamífero que vimos. Contamos os dedos que ten, as cores ou os quilómetros que fai ao día. A natureza é o núcleo dos nosos proxectos», explica González.
Nesta edición contarán cunha novidade, dividiranse os días da semana por temáticas. O curso funciona de luns a venres, polas tardes, e cada un pode apuntarse os días que máis lle interese da semana, ou incluso toda. En anteriores edicións, cada semana había unha temática, pero agora: os luns serán os días do inglés, martes das matemáticas (recomendados para alumnado xeral e de AACC), mércores lingüísticos (recomendado para xeral e con TEL), xoves científicos e por último, venres artísticos, mantendo á natureza como núcleo do ensino.
Polo momento, non haberá grupo matinal adicado á educación infantil, polo menos neste curso lectivo. O centro apunta a que non se cubriu un mínimo de prazas, só cinco nenos interesados cando o mínimo debería ser sete. «O servizo non se quitou, simplemente queda aí, en pausa ate e o curso que se cubra ese mínimo, coma o ano pasado», apunta González.
Engade que en Lalín funciona mellor o grupo de pola tarde, pero que hai outros servizos que levarán a cabo dentro de ano lectivo. Entre eles atópase a escola de familias, un cursos de formación para adultos e familias os sábados pola mañá, e tamén tanto visitas pedagóxicas do sector educativo e familias ao centro, así como campamentos que se celebran durante todo o ano co fin de conciliar.Esta cooperativa de educación leva funcionando cinco anos, organizando charlas, conferencias e talleres por toda Galiza e todas as idades. O proxecto da bosquescola leva en marcha dous cursos académicos, este será o terceiro.
