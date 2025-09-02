El Sergas tapia el antiguo centro de salud para evitar el acceso al interior

La administración autonómica tapió puertas y ventanas del edificio del viejo ambulatorio de Lalín para impedir el acceso a su interior y en definitiva evitar actos vandálicos o problemas de seguridad. Los trabajos fueron acometidos por el Servizo Galego de Saúde y se completaron, según este mismo organismo, antes del verano.

Puertas cubiertas con chapa. | Bernabé

El centro sanitario va camino de cumplir un año cerrado pues durante la primera quincena de octubre pasado entró en funcionamiento el Centro Integral de Saúde (CIS) en el Alto de Vales. Durante unos días se llevaron a cabo trabajos de traslados de materiales, pero ya no hubo atención presencial. Más tiempo, desde finales de 2020, lleva apuntalada la parte trasera de la edificación a consecuencia de unas grietas que comprometían tanto la seguridad del inmueble como la de los pacientes en esta zona de consultas habilitada en la ampliación de un edificio que data de principios de los años 70. Por seguridad se clausuró la zona de aparcamiento anexa.

Parte trasera, apuntalada desde 2020. / | Bernabé

El ambulatorio cumplirá dentro de poco un año cerrado y sin novedades sobre la solicitud de reversión gestionada por el grupo de gobierno. El alcalde, José Crespo, planteó al Estado que le entregase el inmueble pues había sido levantado en una propiedad regalada por el Concello en su momento y porque ya no cumplía ningún fin. Para eso era preceptivo que primero el Sergas lo transfiriese al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que, a su vez, informó al regidor que sus bienes solo podían cederse, pero nunca revertir la propiedad. El gobierno local aceptaría ahora esta alternativa, aunque el problema surge por la importante inversión que se precisa para, primero, garantizar su conservación, y luego su rehabilitación para equipamiento social como desea el ejecutivo lalinense.