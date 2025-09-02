La Semana Verde del próximo año será entre el 4 y el 7 de junio

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia ya tiene fechas para 2026. Será del 4 al 7 de junio cuando celebre su 48 edición, con la que pretende convertirse una vez más en el gran certamen multisectorial de comercio y ocio del noroeste peninsular. Su equipo trabaja ya en una cita en la que seguirá reforzándose, tanto a nivel expositivo como en el contenido de su programa de actividades, con el objetivo de mantener el amplio respaldo de expositores y público.

En cuanto a su exposición, contará con sus consolidados certámenes paralelo, el XXIX Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca; el XV Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, la XII Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur, y también la XII Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, Fecap Abanca. A ellos se unirá la segunda edición del Salón de Belleza y Estética Avanzada, Intermax Beauty Show y, como es habitual, otros muchos sectores que irán desde ganadería, bioenergía, pequeña maquinaria, jardinería o herramienta hasta mobiliario, decoración o artesanía.

En cuanto a su programa, incluirá nuevamente actividades para profesionales y público general, sumando novedades a las propuestas ya clásicas en la feria que cuentan con una excelente acogida en todas las ediciones.

Un esfuerzo que se refleja en sus crecientes resultados. Así, en su pasada convocatoria, celebrada del 5 al 8 de junio de este año, reunió a 758 expositores directos de ocho países, convirtiéndose en la mayor de los últimos dieciocho años y en la más internacional de los últimos veinte. Además, registró cifras récord en la exposición de su salón de turismo y añadió el sector de la belleza a través de un certamen paralelo propio. Y volvió a ofrecer más de 200 actividades de las que pudieron disfrutar 112.200 visitantes, un 32% más que en la edición anterior y su mejor cifra desde que se declarara la pandemia.