La Sareb gestiona la venta del edificio okupado de la calle Álvaro Cunqueiro

El alcalde de Lalín, José Crespo, avanzó ayer en pleno que existen ofertas para la adquisición del edificio okupado en la calle Álvaro Cunqueiro. Estas manifestaciones surgieron ante una pregunta del portavoz del BNG, Francisco Vilariño, quien se interesó por avances en este sentido, máxime después del incendio registrado el pasado fin de semana en parte de la edificación.

«Según lo que me comentó el concejal de Urbanismo la Sareb tiene ofertas encima de la mesa y su idea es adjudicarlo cuanto antes. Nosotros lo que queremos es cerrar ese capítulo lo antes posible para poder recepcionar toda la urbanización y hacer lo que está pendiente en la zona», manifestó el regidor. Al mismo tiempo, Crespo se pronunció sobre las gestiones realizadas ante la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para rehabilitar o vender este inmueble y evitar así los problemas de inseguridad que denuncian los vecinos desde hace meses por la okupación de este bloque de pisos inacabado durante la crisis inmobiliaria de 2008. «Si la Sareb cumple parece que estamos en el buen camino, pero lo que falta es eso; que cumpla», manifestó la presidencia del pleno en el turno de preguntas al portavoz municipal de la formación nacionalista.