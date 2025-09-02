Sara Pereiras transforma Cuidate con un enfoque «global» sobre la estética

El destino tiene formas curiosas de cambiar nuestro rumbo, y a veces las oportunidades aparecen justo cuando menos se esperan. La joven estradense Sara Pereiras Godoy (29) es buena muestra de ello, ya que tras un año enfocada en preparar oposiciones para profesora de Formación Profesional, ha decidido ponerse al frente del centro estético Cuidate, en el número 19 de la calle San Antón. Inicialmente confiesa que no tenía pensado emprender, pero al recibir la noticia del traspaso de este conocido negocio dio el paso sin demasiados miramientos. «Si lo meditaba mucho, es posible que no me atreviese», cuenta.

Actualmente, el local se encuentra en obras de remodelación. Aunque Pereiras planea mantener la línea de trabajo de la anterior dirección, su objetivo es darle un lavado de cara e introducir nuevos tratamientos, con un enfoque de cuidado «global», tanto exterior como interior. Si todo sale según lo previsto, la apertura oficial tendrá lugar el próximo 3 de octubre, aunque la fecha será confirmada a través de las redes sociales de Cuidate.

En cuanto a este giro inesperado en su trayectoria profesional, la emprendedora relata: «Llevo trabajando en este sector desde los 18 años, primero en otros centros por cuenta ajena y, después, formándome para ejercer la docencia en los ciclos de Formación Profesional. Al final conoces a mucha gente, y fue así como llegó a mis oídos la noticia de que se traspasaba Cuidate». «Fue a inicios de verano, yo justo me encontraba en una época de reevaluación de prioridades, después de un año preparando las oposiciones sin conseguir la plaza, así que sentí que, de algún modo, era una señal», comparte la estradense, que añade: «Me puse en contacto con Alba, la anterior propietaria, y sin darle muchas vueltas me aventuré».

Pereiras reconoce que son muchas las cuestiones que le preocupan de este nuevo capítulo, ya que «emprender no es fácil, tienes que hacer frente a muchos gastos y no hay garantías de que la demanda de estos servicios no cambie». Sin embargo, estas inquietudes no nublan la ilusión que la invade al ver cómo este proyecto va tomando forma. En este sentido, señala: «Es cierto que la medicina estética y toda la industria relacionada con el cuidado de nuestro cuerpo y la piel ha ido ganando mucho peso en los últimos años, tanto entre mujeres como en hombres, pero no es un servicio de primera necesidad, y uno de mis mayores miedos es precisamente que las cosas cambien y baje drásticamente el volumen de trabajo».

La esteticista es plenamente consciente de que en momentos de escasez económica existen muchas otras prioridades antes que los tratamientos relacionados con el bienestar y la belleza. No obstante, considera que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de mantener buenas prácticas en esta área. «Todos queremos vernos bien, sea para mejorar nuestra carta de presentación en el ámbito profesional o simplemente para sentirnos saludables, pero para ello debemos cuidarnos tanto por fuera como por dentro», declara Pereiras, que continúa: «De nada sirve hacerse varios tratamientos estéticos si estos no van acompañados de una buena alimentación y deporte, por ejemplo». Aquí radica, de hecho, la esencia de esta nueva etapa de Cuidate bajo su dirección, ya que la intención de esta joven emprendedora es apoyarse en otros profesionales para ofrecer a su clientela un servicio integral. Habrá consulta de nutricionista y sesiones de entrenamiento de suelo pélvico, entre otras novedades que se irán desvelando de cara a la apertura. Además, contará con los tratamientos habituales, como depilación con láser, radiofrecuencia Indiba, limpiezas de cutis y más.

Por otra parte, si bien la esteticista espera que esta aventura se prolongue por mucho tiempo, admite que no ha abandonado su vocación como docente y que no descarta compaginar ambas facetas en el futuro. «De momento, la idea es trabajar yo, salvo las consultas de otros profesionales puntuales, pero la enseñanza es algo que me gusta mucho y que para mí sigue estando ahí».

En definitiva, Sara Pereiras encara esta nueva etapa con una mezcla de respeto y entusiasmo, consciente de los retos que implica levantar un proyecto propio en un contexto de incertidumbre, pero también de la satisfacción que supone poder darle su sello personal a un negocio tan conocido en la localidad. Su visión pasa por ofrecer un espacio donde la estética, la nutrición y el bienestar caminen de la mano, reforzando la idea de que cuidarse es mucho más que un capricho: es una inversión en salud, confianza y calidad de vida. Con esa filosofía como motor y el respaldo de la experiencia acumulada desde los 18 años, Pereiras afronta con determinación este desafío, decidida a convertir Cuidate en un referente en A Estrada.