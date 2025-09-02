Reguera anima al alumnado de un taller laboral en Lalín a encontrar un empleo

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y el alcalde de Lalín, José Crespo, clausuraron ayer a mediodía el taller de empleo Sámago que, en formato dual, dio conocimientos a una veintena de alumnos. La iniciativa laboral se centró en esta ocasión en las en las especialidades de auxiliares en conservación y mejora de montes y auxiliares de revestimientos de construcción. Este taller, que tuvo una duración aproximada de nueve meses, fue posible gracias a una inversión de la Xunta de Galicia de cerca de 420.000 euros. Así, el alumnado recibió la formación necesaria para poder desarrollarse en sus respectivas áreas, además de contar con prácticas remuneradas durante toda la duración del curso. Además, estas prácticas revirtieron a favor de su ayuntamiento, ya que los participantes realizaron trabajos dentro del propio térmi no municipal.

Durante su intrvención, en la casa consistorial de la cabecera comarcal dezana, el representante del gobierno autonómico destacó que la provincia de Pontevedra contó en esta convocatoria con una veintena de talleres de este tipo que formaron a casi 400 alumnos y alumnas gracias a una inversión total de más de 8 millones de euros. En la comarca del Deza-Tabeirós, también se llevó a cabo un taller dual de empleo en el ayuntamiento de Rodeiro.

El delegado territorial felicitó a todos los participantes y entregó los diplomas que acreditan sus nuevas habilidades, unas habilidades que, segundo explicó, «abren un mundo de posibilidades laborales, desde el emprendimiento, a la innovación o el trabajo en grandes empresas de la zona que precisan de mano de obra cualificada», dijo. En términos similares se pronunció el mandatario anfitrión.