Rafael Vilar gaña o Avelina Valladares de poesía coa súa obra ‘Ferida aberta’
O premio literario está dotado con 2.000 euros, así como a publicación do poemario | Esta edición cobra máis peso, ao coincidir coa celebración do Ano Cultural na honra da autora
Este luns desvelouse o gañador do XXIX Premio de Poesía Avelina Valladares, un certame que cada ano recoñece a sensibilidade e a creatividade dos poetas galegos. Tras reunirse ás 16.30 horas, os membros do xurado examinaron con atención as 39 obras presentadas e, por unanimidade, elixiron como gañadora a peza presentada baixo o lema Anise K. Ao abrir o sobre, descubriuse que o poemario premiado é Ferida aberta, de Rafael Vilar González.
O xurado desta edición estivo composto por Xoán Carlos García Porral, María Neves Soutelo Vázquez, María Begoña Porto Brea e Esteban Folgar Brea, con Dolores Araújo Arias como secretaria. Tras revisar os orixinais, destacaron a calidade literaria do poemario, que «a través da sinxeleza dos seus versos construúe un universo poético íntimo e delicado, evocador e cheo de matices». Segundo o fallo, a obra «transita pola dor e a esperanza, o amor, a perda, as luces e sombras do cotián, creando no lector unha fonda necesidade de tocar a terra».
Rafael Vilar González, natural de Cee, é un referente da poesía galega contemporánea desde os anos noventa, cando se deu a coñecer ao gañar o premio Fermín Bouza Brey para autores novos. Ao longo da súa traxectoria recibiu numerosos recoñecementos e publicou tanto obras individuais como colectivas. Este novo premio súmase á súa longa lista de galardóns e consolida aínda máis o seu prestixio literario.
O Premio Avelina Valladares, convocado desde hai case 30 anos, conta cunha dotación económica de 2.000 euros, que se entregarán indivisiblemente a un único gañador. As bases establecen liberdade temática e formal, sempre que os poemarios conten entre 300 e 800 versos. O premio entregarase nun acto público cara finais de ano, coincidindo coa Festa da Poesía, e permitirá tamén a publicación da obra gañadora.
Por outra banda, cabe destacar que edición é especialmente significativa, xa que o Concello da Estrada dedica 2025 ao Ano Cultural Avelina Valladares, un tributo á escritora de Berres co gallo do bicentenario do seu nacemento, exaltando e divulgando así o seu legado nas letras galegas.
Ademais de recoñecer a calidade do poemario, o xurado destacou a traxectoria de Rafael Vilar González, un autor que dende hai décadas se consolidou como un dos nomes imprescindibles da poesía galega contemporánea, conseguindo combinar sensibilidade e profundidade con universalidade.
