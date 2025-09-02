"Queremos que todos tengan un sitio en el que poder jugar"

El Unión Deportiva A Estrada es un club diferente y seguramente desconocido para la gran mayoría de vecinos. Esta entidad cuenta sin embargo con unos 70 jugadores y llegó a superar los 100 en sus mejores años. A pesar de eso, nunca han protagonizado portadas ni celebrado grandes éxitos. «Estamos aquí para pasarlo bien, siempre desde el respeto, especialmente a la hora de venir a entrenar», explica su presidente y entrenador, José Manuel Calviño, quien resume la filosofía de este club en pocas palabras. «Intentamos que el que quiera jugar al fútbol tenga un sitio en el que hacerlo».

La entidad estradense nació en el año 2012 después de la desaparición del Mesón Río Ulla de fútbol sala femenino. En sus dos primeras temporadas tuvo solo sección femenina, llevando el nombre de Estrada Futbol Sala Femenino. Sin embargo, la aparición de muchos chicos deseosos de tener un equipo en el que jugar los llevó a reinicar el proyecto como UD A Estrada, creando ya equipos masculinos y de base.

«Tuvimos años muy buenos, en los que llegamos a tener más de cien jugadores. Lugo hubo un bajón y ahora volvimos a subir», explica Calviño. «Nacimos como un grupo de amigos y trece años después seguimos siéndolo», añade contento por todo lo conseguido a pesar de las dificultades que se fueron encontrando por el camino. Calviño recuerda los años iniciales, cuando tenían que entrenar en los pabellones de los centros escolares entre charcos y humedad, ya que los principales pabellones estaban reservados para otros clubes que jugaban en categorías superiores y escuelas. «Cuando se cerró el frontón nos quedamos sin pabellón. Fue complicado. Ahora sin embargo estamos muy bien. Los mayores entrenan en el Coto Ferreiro y los pequeños en el colegio Pérez Viondi, que está mucho mejor».

Los protagonistas

El UD A Estrada contará con cinco equipos esta temporada, entre los que destaca el sénior femenino, el único equipo de fútbol y fútbol sala femenino que hay el Concello. En este equipo llama la atención la diferencia de edad entre las jugadoras. «La mayor parte de las chicas llevan con nosotras desde hace diez años. El 80% más o menos. La mayoría empezaron cuando eran pequeñas y ahora ya tienen unos 23 años», afirma Calviño. A ellas se unen sin embargo veteranas de 38 o 45 años. «Aquí nunca le decimos que no a nadie», explica.

En cuanto al masculino, destaca la presencia de un importante grupo de jugadores de origen marroquí. «Algunos llevan con nosotros 10 o 11 años. Ya son como de la casa. Otros llegaron hace unos años. A veces coinciden todos en la pista y parece que somos la selección marroquí. Son buenos chicos y buenos jugadores».

Calviño destaca que las puertas del UD A Estrada siempre están abiertas para todo el que quiera sumarse a un equipo en que lo importante no siempre es ganar.

Tres equipos en categoría sénior y dos de cantera

El UD A Estrada contará este año con cinco equipos en competición. Dos de ellos serán a sénior masculinos. Uno saldrá en Primera Futgal y otro en la agrupación de Santiago. Luego estará un sénior femenino. En cuanto a la base, esta tamporada contarán con un equipo cadete y otro alevín, en ambos casos mixtos.