Pacto por la sanidad en Lalín: la corporación exige mejoras en salud mental y pediatría

La corporación municipal de Lalín se dirigirá a la Consellería de Sanidade para demandar mejoras en las especialidades de salud mental y pediatría en el Centro Integral de Saúde (CIS), servicio que además coordina la atención especializada para parte de los concellos de la comarca. Una moción presentada en el pleno por el BNG, con similitudes a otras con las que denunció carencias en la atención a los menores por falta de personal, contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas y salió adelante con una enmienda del ejecutivo local, que sí defendió la política de la Xunta y achacó parte de este problema a la falta de profesionales.

Los nacionalistas pedían en su iniciativa, defendida por su portavoz, Francisco Vilariño, instar a la administración autonómica a dotar al CIS de una plaza más en psicología y otra en psiquiatría, puestos que deben ser adscritos al centro lalinense y no al Hospital Clínico, con el fin de aportar estabilidad a la prestación del servicio. El Sergas también deberá, según este texto, habilitar una plaza más en pediatría en horario matinal, ofrecer esta especialidad por las tardes y todo sin recortar los servicios de mañana. Por último, el acuerdo unánime establece la cobertura provisional inmediata de ausencias de titulares de las plazas por bajas o vacaciones.

Vilariño arremetió en sus intervenciones contra las políticas del PP, que calificó como «un peligro para la salud de las personas» y denunció el desmantelamiento del área de salud mental en el municipio, sin apenas atención o con demoras de meses. En lo que respecta a pediatría, un servicio muy cuestionado desde hace tiempo por escasez de medios humanos, aseguró que apenas funcionó durante el pasado agosto, impidiendo a las familias, también, llevar el control de edades de sus hijos. Anxo Álvarez (PSOE) incidió en que la atención sanitaria pública y universal es incuestionable y recordó la solicitud de su grupo de elaboración de un plan municipal de salud mental. Iria Fernández (Compromiso) recordó además que parte de estos servicios son de carácter comarcal y dijo que es inviable una atención idónea con estos medios para una población de 40.000 habitantes.

El portavoz del grupo de gobierno, Avelino Souto, cuestionó el catastrofismo que la oposición aplica a la situación de la sanidad y sin ir más lejos recordó la construcción del propio CIS, que acaba de sumar rehabilitación cardíaca y de enfermedades musculoesqueleticas la cartera de especialidades. «La Xunta convoca cada año la totalidad de las plazas que la ley le permite, así que el hecho de que no haya médicos quizá sea culpa del gobierno de Pedro Sánchez», replicó. Crespo citó entre las mejoras en sanidad el CIS, la nueva ambulancia de soporte vital avanzado y aseguró que el ejecutivo autonómico, con su presidente Rueda a la cabeza, apoyan que el centro sanitario lalinense se convierta en un hospital de día. Sobre la esasez de profesionales recordó la adjudicación de una plaza en pediatría cuyo titular solicitó un concurso de traslados. «Teníamos esa plaza, pero esa persona no quiso venir para Lalín», indicó. La construcción de un helipuerto es otra de las cuestiones que, dijo, se materializarán.

Sequía

El alcalde cargó contra los socialistas por demandar actuaciones contra la sequía y pidió que se documentasen para no caer en la precipitación de exigir una diagnosis de la red de la traída cuando ya se hizo, con una inversión de 300.000 euros. Sobre las traídas vecinales apuntó que la mayor parte de estas comunidades privadas se negaron a traspasarlas al ayuntamiento y sí admitió retraso en el nuevo bombeo en el río Deza, en Vilatuxe. La edil Raquel Lorenzo cifró en 16 millones la inversión en infraestructuras hidráulicas en los últimos años, con más de 7 en saneamientos , o el tanque de tormentas. El PSOE afeó al gobierno por pedir consumo responsable de agua y luego promover juegos acuáticos o regar las plantas de la calle Joaquín Loriga.

Por otro lado, en el pleno de ayer se aprobó la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para construcciones de uso agrario y una moción del PP contra recortes de la UE a la PAC por lo que representa el agro para el municipio.

Calles para Castelao, Fraga, Manuel Abeledo y Luis Quinteiro Fiúza

Los grupos políticos decidirán, apelando a un mayor consenso posible, la denominación de nuevas rúas. Rafael Cuíña (Compromiso) solicitó que la B llevase el nombre de Daniel Rodríguez Castelao «o pai da patria galega», pero la moción que incluía una intervención integral en esta vía no salió adelante. No obstante, a tenor de las explicaciones del alcalde este icono de la política y la cultura en Galicia tendrá otro espacio público que podría ser la calle B o no. Tendrá, porque cabe recordar que en un pequeño vial que conecta Matemático Rodríguez con el Barrio de Abaixo ya luce una placa con el nombre de Castelao desde hace décadas, si bien la corporación y el proponente de la moción entienden que merece otra rúa. El mandatario se comprometió a convocar ya si es posible este mes a los portavoces para evaluar las nuevas denominaciones. Además de Castelao existe una propuesta respaldada por Compromiso para bautizar rúas con los nombre de Presidente Fraga; del exdirigente de la Diputación, vecino de Lalín y ya fallecido, Manuel Abeledo López y del obispo con raíces cruceñas Luis Quinteiro Fiúza. La comisión del callejero, impulsada por el cuatripartito, no está operativa desde hace años.

Preocupación del gobierno por el «secuestro» de los fondos europeos

Almendra Central. Estas dos palabras se repiten en la práctica totalidad de los plenos de este mandato y ayer no iba a ser una excepción. El edil de Urbanismo, Pablo Areán, replicó a Compromiso que la mejora de la calle B podría incorporarse en el futuro al plan de humanización que arrancará en el centro de la trama urbana. La idea, concretó el alcalde, es comenzar con las calles Molinera y Rosalía de Castro, cuya rehabilitación encajaría con la renovación de la Praza de Abastos y su entorno. Tanto la Almendra Central como la Gran Praza y otras actuaciones, también en el rural, están supeditadas a la concesión de fondos europeos incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) del que todavía nada se sabe. El mandatario acusó al Gobierno central de haber «secuestrado» la resolución de unos proyectos que en Lalín ascienden a 15 millones de euros. «Debían haberlo comunicado en julio, pero estamos en septiembre y no sabemos nada», apuntó, al tiempo que ya advirtió que con los plazos establecidos en el programa será imposible materializar las estas actuaciones en 2027. Reclamó al ministerio que aclarase si llegarán esos fondos, cuándo, su cuantía y planteó una ampliación de plazo, cuestión que, dijo, comparten todos los concellos.