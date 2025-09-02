O BNG critica as escasas achegas da Xunta para os PAI de Rodeiro e Agolada
Ariadna Fernandez adianta que o debate seguirá no Parlamento
REDACCIÓN
A deputada nacionalista Ariadna Fernández fai unha lectura negativa das cifras económicas que a Xunta de Galicia achega aos concellos de pequeno tamaño para o mantemento do funcionamento dos Puntos de Atención á Infancia (PAI), especificadas a través da resposta parlamentar do goberno galego. Os datos achegan que no caso de Agolada non chegaron aos 20.000 euros anuais e Rodeiro superounos por pouco (20.278 euros). Explica que isto deixa aos concellos de menos de 3.000 habitantes nunha situación economicamente moi complexa, que dispoñen de orzamentos moi minguados e ven moi diminuída a súa capacidade de actuación noutros eidos.
Fernández, que xa obtivo o voto en contra do PP no debate sobre o aumento das contas das subvención para o funcionamento dos PAI do país enteiro reitera «os concellos de pequeno tamaño perden moita capacidade de acción noutros eidos a costa de manter servizos de conciliación, que no caso dos concellos de maior tamaño corre a cargo da Xunta a través das escolas públicas ou de escolas privadas que financia, dando lugar a un agravio comparativo entre as familias que deciden quedar no rural, xa bastante despoboado e que non mellorará se non se inviste nel».
Cualifica as contías dos concellos dezanos de «moi limitadas e insuficientes por si mesmas para sacar adiante os puntos de atención á infancia e lembra que o goberno está investindo máis de 300 euros en prazas de escola infantil privadas para poder ofertar o servizo, mentres aos concellos non lles achega nin a terceira parte, sen chegar aos 100 euros por neno en Rodeiro e Agolada. Apunta que a consellería reitera que o goberno galego é o que garante a gratuidade de atención de nenos de cero a 3 anos cando o fai, en moitos casos, a costa das arcas municipais, xa por si moi minguadas e que manterá este debate no parlamento.
