A Estrada celebra el viernes la fiesta de fin de campamento
REDACCIÓN
El Departamento de Servizos Sociais de A Estrada organiza este viernes, 6 de septiembre, la fiesta de clausura de los campamentos urbanos de verano, en los que participaron cerca de 500 niños y niñas del casco urbano y rural. El evento tendrá lugar en el colegio Figueiroa entre las 08.00 y las 15.00 horas, comenzando a las 10.00 con talleres de juegos tradicionales y populares, con perspectiva de género, guiados por el equipo de Sonoras. De 12.00 a 14.00 horas, la compañía Bandullo Azul representará Historias de un mundo grande.
La concejala de Servicios Sociales, Amalia Goldar, asistirá a la jornada, que pone fin a la programación veraniega bajo el lema «Volta ao mundo nun verán». Los campistas descubrieron diferentes culturas y países a través de juegos, y actividades creativas en grupo.
