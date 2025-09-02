Detienen a un lalinense por atentar contra dos agentes de la Guardia Civil
Los amenazó y golpeó con una horquilla de grandes dimensiones cuando se presentaron en su propiedad para denunciarlo por encender una hoguera
REDACCIÓN
Un vecino de Lalín que ronda los 50 años de edad fue detenido acusado de atentado contra agentes de la autoridad. El arrestado permanece ingresado en una unidad especializada del hospital Clínico y pasará a disposición judicial una vez reciba el alta.
Los hechos se produjeron el pasado sábado día 30 en torno a las 14.30 horas cuando dos agentes de la Guardia Civil se presentaron en la propiedad del arrestado para tramitar una denuncia por haber encendido una hoguera, algo prohibido en la actualidad. Cabe puntualizar que efectivos de Emerxencias de Lalín ya habían acudido al punto para apagar la mencionada hoguera. El varón, según corroboró la Comandancia de Pontevedra, increpó e insultó a los guardias y cuando estos se acercaron para identificarlo y tramitar la denuncia, salió con una horquilla de grandes dimensiones, con púas de unos 30 centímetros, y golpeó varias veces en el pecho y en las extremidades a uno de los guardias. Al acceder los agentes al recinto, el hombre hizo ademán de clavarles la herramienta, hecho que casi logra con uno de ellos. Con la cooperación de agentes de la Policía Local el varón fue reducido, ocasionándole desperfectos por sus acciones violentas en los uniformes de los guardiasciviles.
Algunos vecinos apuntan a que escucharon sonidos de disparos de armas, cuestión que podría achacarse a a disparos indimidatorios de advertencia al aire realizados por agentes de la Guardia Civil.
