Comienza el campamento de la Banda de Lalín
La Banda de Lalín inició ayer su campamento musical destinado a niños a partir de 4 años, cuenten o no con experiencia en la materia. Las actividades se llevan a cabo, hasta este jueves, entre las 9.30 y las 13.00 horas en el auditorio municipal. Los pequeños conocerán estos días distintos tipos de instrumentos y serán partícipes de las propuestas que les preparó la organización. Además, el CMUS Profesional de Lalín presenta esta tarde (20.00 horas) el siguiente curso académico.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Davila 30/08/2025
- Un coche arde en el túnel de O Folgoso y obliga a cortar la A-52 en A Cañiza
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más