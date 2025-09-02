Comienza el campamento de la Banda de Lalín

La Banda de Lalín inició ayer su campamento musical destinado a niños a partir de 4 años, cuenten o no con experiencia en la materia. Las actividades se llevan a cabo, hasta este jueves, entre las 9.30 y las 13.00 horas en el auditorio municipal. Los pequeños conocerán estos días distintos tipos de instrumentos y serán partícipes de las propuestas que les preparó la organización. Además, el CMUS Profesional de Lalín presenta esta tarde (20.00 horas) el siguiente curso académico.