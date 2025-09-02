El CHUS roza las 1.400 intervenciones del robot Da Vinci en casi cuatro años

Con un total de 1.391 intervenciones quirúrgicas realizadas con el robot Da Vinci en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago desde que entró en funcionamiento a mediados de 2021, el uso de esta tecnología ha ido extendiéndose a diferentes servicios del centro compostelano, si bien el de Urología es el que mayormente recurre a ella. De hecho, contabiliza ya 561 operaciones con una técnica especialmente indispensable en aquellas actuaciones que «por lo delicadas que son, por la finura que se precisa para la disección, como en la prostatectomía radical, nos va a permitir preservar mejor la potencia». Y es que, como explica el jefe de Urología del CHUS, Camilo García Freire, «el diagnóstico llega muchas veces en pacientes que tienen erecciones y, siempre que es posible sin comprometer su supervivencia, se intenta preservar la potencia».

Incide en que «el robot permite una disección mucho más delicada de las bandeletas neurovasculares que transmiten el estímulo para la erección, con lo que el porcentaje de pacientes que la conservan tras una intervención es mayor con el Da Vinci».

Próstata

Para la extirpación de tumores de próstata «existen ya muchos estudios que indican que los resultados son mejores utilizando el robot», pero en su equipo trabajan también en cáncer vesical y renal.

En el caso de la cistectomía radical, resalta que «es una cirugía muy compleja en la que se extirpa vejiga y hay que hacer un sistema para derivar la orina, algo que se hacía por vía laparoscópica, si bien en muchas ocasiones había que recurrir a la cirugía abierta para la reconstrucción, y con el Da Vinci podemos hacer toda la intervención por vía laparoscópica, con una mejor y más rápida recuperación».

Si el órgano afectado es el riñón, es indicado para una nefroctomía parcial «cuando los tumores son pequeños y por la localización se puede programar una cirugía conservadora». Apunta que es necesario mantener en isquemia durante un tiempo el riñón, y el robot «posibilita que ese tiempo en isquemia sea menor, con lo que su sufrimiento es menor y se preserva mejor la función renal, y la disección es más adecuada», si bien admite que en la nefroctomía radical la diferencia entre la robótica y la laparoscópica apenas difieren.

Las ventajas y la progresión de su uso ante la creciente demanda es tal que Camilo García entiende que sería necesario disponer de un segundo robot con el que «en Urología podríamos hacer más cirugía de riñón, ya que ahora solo se llevan a cabo las que son muy complejas; se podría implantar en cáncer suprarrenal, en linfadenectomía para este tumor o para el de testículo, así como para cirugía por incontinencia o colposacropexia».

Más sesiones

Mientras ese segundo robot no llega, y consciente de que «es una tecnología cara y nuestro sistema tiene que intentar optimizarlo y aprovecharlo lo más posible», aunque admite que en Urología «nos vendría muy bien para ampliar las sesiones», de momento centran su actividad con el Da Vinci en pacientes tumorales, puesto que también se utiliza en Cirugía General y Torácica, Ginecología y Otorrinolaringología, entre otros.

18 en la primera etapa

Con un arranque en 2021 de 18 cirugías robóticas en Urología, la cifra representaba el 40% de las efectuadas en todo el CHUS, siendo 10 las llevadas a cabo por Cirugía general y otras tantas por Cirugía torácica, a las que se suman las 7 de Ginecología.

Un año después fue ligeramente superior -el único hasta la fecha- la cifra en Cirugía general, con 101 (32%) frente a 88 (22%) de Urología, 57 (18% ) de Torácica, 54 de Ginecología (17%) y 12 (4%) de Cabeza y cuello.

En 2023 volvía a situarse Urología al frente de las cirugías con el Da Vinci, con 149 (41%), mientras que en Cirugía general se llevaron a cabo 104 (28%), 61 (17) en Ginecología, 42 (12) en Torácica y 9 (2%) en Cirugía de Cabeza y cuello.

En el último ejercicio fueron 185 en Urología, 121 en Cirugía general, 51 en Ginecología, 36 en Torácica y 12 en Cabeza y cuello. Y en el primer semestre de 2025 hubo 121 en Urología, 63 en Cirugía general, 32 en Ginecología y otras tantas en Torácica, y 10 en Cabeza y cuello.

Los urólogos realizan un 30% de las cirugías por cáncer del hospital

Camilo García Freire destaca que los seis profesionales que utilizan el Da Vinci en su servicio tratan un porcentaje de tumores muy importante, hasta el punto de que «en un hospital como el nuestro, entre el 30 y 40% de los cánceres que se operan son urológicos, siempre tenemos patología tumoral de próstata, renal o vesical».

En el prostático, señala que la edad media de los pacientes se sitúa a partir de los 60, aunque los hay que rondan los 50, y resalta que se está incrementando por el tabaquismo la incidencia del renal entre las mujeres, al igual que el de vejiga, «si bien sigue siendo un poquito inferior que en los varones».

Interrogado sobre esa elevada incidencia de la patología tumoral, indica que «en parte obedece a que los tumores aumentan con la edad y con una población cada vez más envejecida, la prevalencia es mayor».

A ello se suma que «los estudios son más precoces, la universalización de la ecografía permite detectar muchos tumores renales operables», y que «los pacientes viven más con la patología, con lo que pueden tener una recidiva de cáncer y tener que ser intervenidos en varias ocasiones».