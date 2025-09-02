El BNG exige que se haga público un informe que justifique la tala

El BNG de Silleda continúa su acción reivindicativa para salvar los árboles de la Avenida del Parque. Tras la colocación de cruces a pié de los doce árboles, continuaron con la reivindicación en las redes sociales de la organización, lanzando una serie de mensajes tales como «si me cuidan, aún tengo mucha vida» o «yo ya viví cinco alcaldes». Ahora, desde el partido nacionalista, exigen una vez más que de manera que se haga público un informe técnico que certifique que la única solución posible es la tala total de estos árboles y que no existe alternativa de tratamiento. «Si tal y como dijo la alcaldesa, los árboles que están sanos van a ser transplantados a otra ubicación, entonces, ¿por qué no los dejan en el sitio? ¿Cuál es el interés de cortar también los que están bien?», indica la portavoz local, Erea Rey, que lamenta que el gobierno no se abra a tener un debate «serio y sosegado» con las demás fuerzas políticas municipales. Recuerdan a a alcaldesa que gobiernan en minoría y le piden que convoque un pleno extraordinario para debatir del el alcance de estas talas.