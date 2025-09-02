Bipartito y PP de Rodeiro no alcanzan un acuerdo para arreglar las pistas

La moción de arreglos de pistas municipales presentada por el PP de Rodeiro no salió adelante en el pleno que se celebró ayer. Lo que sí se aprobó por mayoría absoluta fue la cuenta general del año 2024. En cuanto a los festivos locales, el gobierno local propuso el 15 de junio y el 8 de septiembre, que fue aprobado unánimemente.

En cuanto a la moción, la proposición exigía la mejora integral urgente de 18 pistas de titularidad municipal «por su estado intransitable». Solicitaban, alegó el alcalde, José Luis Camiñas, que había que redactar ya el proyecto y consignar financiación ya este año, de cara a su ejecución urgente en 2026. Durante el debate, el gobierno bipartito pidió que se incluyera un incremento de otras 40 vías municipales que están muy deterioradas, «dada la herencia recibida por los mandatos de Luis López», apuntaban. Recalcaban durante el pleno que se invistieron más de dos millones de euros en varias vías municipales, «más inversión que en doce del gobierno del PP, la desfeita es tal que necesitamos para recomponer el rural hasta el año 2031», explica el regidor.

Todo apuntaba a un acuerdo cuando los populares aceptaron el incremento del número de pistas en la moción, ya que como apuntó Somoza «probablemente el 90% de la red viaria de Rodeiro necesita arreglos». Sin embargo, fue entonces cuando el ejecutivo solicitó incluir dentro de la moción, dado que el presidente de la Deputación es concejal en Rodeiro, un convenio para arreglar 68 vías municipales. «Que se deje de firmar convenios millonarios con los concellos de Vigo y Pontevedra y reparta con su concello de origen para ser un cambote de pro», añadía Camiñas. Ante esto el PP de Cati Somoza rechazó esta transacional la moción, ya que no veían forma de aprobar tal acuerdo. Esto no sorprendió a los populares, que sienten que «cada propuesta que realizamos, propuesta que castigan», sostuvo Somoza.

Durante la sesión, el Partido Popular también volvió a sacar a debate el mantenimiento del CPI plurilingüe de Rodeiro, otra iniciativa que ya llevaran a pleno el pasado julio. Esta formación inquirió si se iban a substituir todas las luminarias fundidas en las aulas. El gobierno mantuvo que este tipo de acciones no forman parte de sus competencias. Esto fue algo que no sentó bien a la bancada de la oposición, que recalcó que estas labores de mantenimiento las llevan asumiendo años los alcaldes del municipio, y cuestionan cómo se van a encontrar las aulas para este curso lectivo, a menos de una semana de su inicio.