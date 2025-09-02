Arranca el taller de aeróbic del programa Silleda Activa
REDACCIÓN
Silleda
El programa Silleda Activa,irigido a mayores de 65 años, comenzó ayer con una oferta variada para favorecer la salud física y mental. Arranca con más de 130 inscritos.
La principal novedad es la incorporación de la actividad aerobic, que se impartirá en el Centro Social de Silleda los miércoles de 12:00 a 13:00 horas y los viernes de 9:10 a 10:10. En el Centro Social de A Bandeira será a las 11:15 horas y los viernes a las 10:30.
