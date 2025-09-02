Aparece muerto en la bañera de su casa un varón de Silleda

Un vecino de Silleda fue localizado muerto ayer en la bañera de su casa, situada en la céntrica calle Santa Eulalia. Todo apunta a que esta persona, de 34 años, pudo haber sufrido un accidente doméstico y, por causas que se desconocen, fallecer a consecuencia de una caída en el cuarto de baño.

Agentes de las fuerzas de seguridad montaron un dispositivo a última hora de la mañana, pero fue precisa la intervención de efectivos del Parque Intercomarcal de Bomberos, que evacuaron el cuerpo del fallecido tras retirar la mampara que había en la bañera. En principio el accidente pudo haberse producido el sábado, pero son cuestiones que por el momento deberá concretar la autopsia. Su cuerpo permanecía acostado sobre la bañera, repleta de agua, y tenía la cabeza apoyada sobre el borde de la misma. Los bomberos acudieron a la vivienda en torno a las 16.00 horas alertados por efectivos policiales para que prestasen asistencia en la evacuación de la víctima, conocida en la localidad, de donde también son sus progenitores.