El agua no apaga la fiesta de As Dores

La lluvia apretó, pero no ahogó el espíritu festivo de Forcarei, que este pasado fin de semana celebró sus fiestas patronales de As Dores en las primeras jornadas con precipitaciones después de sucesivas olas de calor. Mientras que muchos miraban al cielo clamando por las primeras y necesarias gotas, en la comisión suplicaban unos días más de tregua, aunque finalmente hubo que tirar de ingenio para hacer frente al chaparrón.

Así lo explica Fernando Rivas, integrante de la comisión junto a Gustavo Brea, Miguel Chamosa y Sarai López, quienes desde el jueves 28 de agosto a este lunes 1 apenas tuvieron un momento de descanso. «Estamos muy contentos con la participación, la valoración general de esta edición es positiva, aunque la lluvia sí presentó algún que otro reto», comparte el forcaricense, que añade: «La mayor complicación tuvo que ver con la escasez de carpas, que nos obligó a improvisar algunas, o mover las que teníamos». Pone como ejemplo de este contratiempo lo sucedido el domingo, última jornada festiva y también en la que se pronosticaba la mayor incidencia de precipitaciones: «Tuvimos que desmontar por la mañana la carpa de abajo y subirla a la barra de la Praza da Igrexa para la sesión vermú del mediodía». Asimismo, la Banda Municipal de Forcarei tuvo que actuar dentro de la iglesia, en lugar de dar el tradicional pasacalles, y la actividad de karaoke infantil fue trasladada a la casa consistorial.

Cabe destacar, además, que el equipo organizativo estaba compuesto únicamente por cuatro personas, cuyas capacidades de gestión fueron puestas a prueba duramente debido a la adversa meteorología. Con todo, tanto Rivas como Brea, Chamosa y López supieron salvar la papeleta, permitiéndole a los vecinos de la localidad forcaricense disfrutar de sus esperadas fiestas patronales en honor a la Virxe das Dores.