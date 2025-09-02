Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agasallos reabre sus puertas en las Galerías San Antón

Las dos hermanas, ante su nueva tienda.

Lois Docampo

A Estrada

Las hermanas Tania y Miriam Álvarez han trasladado la tienda Agasallos, a partir de ahora ubicada en las Galerías San Antón. Este comercio de regalos y detalles personalizados abrió inicialmente en la rúa Irmáns Valladares y posteriormente en la rúa Peregrina. Ahora, se estrenan en un espacio destacado en la zona comercial del centro de la villa.

Agasallos.

