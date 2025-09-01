Los programas sociales absorben ya el 18% de los gastos de los concellos de las comarcas

Los servicios que deben prestar las administraciones municipales están regulados por ley y, así, no son los mismos para un municipio de un millar de habitantes que los que rebasan los 20.000. La financiación necesaria para articularlos, también, aunque la realidad es en casos muy distinta. Uno de ellos es, por ejemplo, el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), prestación que cada vez absorbe más recursos a los concellos y que cada vez son más los alcaldes que advierten de que sus cuentas están a punto de colapsar.

Los datos de la liquidación presupuestaria del año pasado de los ayuntamientos de las comarcas divulgados por el ministerio [no constan los de Forcarei y tomaremos como referencia los del anterior] indican que en el capítulo denominado actuaciones de protección y promoción social se realizaron pagos por importe de 11.894.148 euros, cuantía que representa el 18% de los 67 millones de gastos absolutos. El impacto de esta partida se incrementó casi tres puntos porcentuales en la última década y en dinero, son casi cinco millones de euros a mayores. La distribución del gasto por ayuntamientos es la siguiente: Lalín (3.758.386 euros), Silleda (1.420.316), Vila de Cruces (933.962), Rodeiro (619.518), Agolada (796.837), Dozón (272.291), A Estrada (3.455.157) y Forcarei (637.679 euros).

Si hace una década la inversión por habitante del Concello de Lalín en políticas sociales ascendía a 104 euros, en la actualidad la cifra escaló hasta los 185. En Silleda pasó de 65 a 160 y en A Estrada, de 110 a 172 euros. Son algunos ejemplos de esta evolución que, con sus variables, se mantiene en la totalidad de las administraciones locales de las comarcas.

Alumbrado público, cementerios, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas son los servicios públicos básicos que deben prestar los municipios. Son, en esencia, cuestiones elementales para el desarrollo de un territorio y que en el caso de las comarcas supone un aporte anual para estos ocho concellos de algo más de 22,6 millones de euros; casi el 34% de todo el dinero que gastan. El impacto per capita que estas partidas tienen en las cuentas municipales es el que sigue: Lalín (368 euros anuales), Silleda (504), Vila de Cruces (247), Rodeiro (375), Agolada (421), Dozón (292), A Estrada (298) y Forcarei (418).

En otro orden de cosas, la realidad de las cuentas, ya con los datos fiables de la liquidación y no con las estimaciones que se dibujan en los presupuestos, indicas que cuatro de cada diez euros que gastaron las administraciones locales fue para bienes corrientes y servicios; es decir, 26.797.103 euros. Ahí se incluyen suministro de energía y agua, material, servicios externos, mantenimientos y reparaciones o arrendamientos de inmuebles. El porcentaje es muy semejante al de hace una década.

Tres de cada diez euros se dedican a pagar al personal

Tres de cada diez euros de los gastos municipales tienen como destino el pago de las nóminas de los empleados públicos. Este porcentaje se mantiene, incluso a la baja, en comparación con diez años atrás. Entonces habían sido 15,5 millones y los últimos datos oficiales indican que el montante asciende a 21,2; no obstante las últimas cuentas locales se liquidaron con 67 millones de euros de gastos y las de entonces, con cerca de 46. Los concellos más pequeños son los que deben realizar un mayor esfuerzo para asumir el capítulo primero y todo dentro de un marco complejo para las administraciones municipales por las políticas de reposición o convocatoria de plazas. La mayoría de los ayuntamientos tiene puestos pendientes de cubrir, con servicios funcionando en precario. El impacto por habitante que tienen las plantillas municipales por concello es la siguiente: Lalín (343 euros), Silleda (357), Vila de Cruces (236), Rodeiro (555), Agolada (559), Dozón (421), A Estrada (300) y Forcarei (298). Estos son los números resultantes de las liquidaciones presupuestarias del pasado ejercicio. Si observamos dos casos concretos, los de los ayuntamientos de mayor tamaño, Lalín destinó para personal 6.959.406 euros y A Estrada hizo frente a un total de 6.031.0984 euros.