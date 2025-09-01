El Pazo de Oca se viste de gala un año más

El Pazo de Oca abrió ayer sus puertas de nuevo con motivo de la tradicional fiesta del Sagrado Corazón, que cada último domingo de agosto convierte al conocido como Versalles gallego en punto de encuentro de la nobleza, la política y la cultura española. Una vez más, los anfitriones fueron el duque de Segorbe, Ignacio Medina y Fernández de Córdoba y la princesa María de la Gloria de Orleans y Bragança, que recibieron a sus invitados y siguieron los actos religiosos desde el balcón del pazo, acompañados de varios de sus familiares.

La misa, que comenzó al mediodía en la capilla del pazo, estuvo oficiada por el obispo de Tui- Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, junto al arcipreste de Tabeirós-Vea y párroco de A Estrada, José Antonio Ortigueira, a los que acompañó también el párroco de Oca. La ceremonia se vio momentáneamente condicionada por la lluvia, que hizo temer la suspensión de la procesión y los aperitivos en los jardines del pazo, aunque finalmente, el tiempo dio una pequeña tregua que permitió mantener el momento esperado de la jornada y a los presentes disfrutar de un agradable domingo.

Louzao saluda a la exsenadora María Jesús Sainz. | Bernabé/J. Lalín

La gran multitud desfiló junto a las tres imágenes que se custodian en el templo, la Virgen, San Antonio y el Niño Jesús, en procesión por la plaza. Encabezando la comitiva estuvo, como es tradición desde hace años, el apoderado del pazo, el empresario estradense Gonzalo Figueiras, que portó el estandarte de la Casa de Medinaceli. Acompañó musicalmente durante toda la jornada la Banda de Gaitas de Barbude, agrupación habitual en este acto desde 2017, que contribuyó a realzar la solemnidad del desfile.

La princesa, junto a Luna, Sol y sus nietos. | Bernabé/Javier Lalín

Medio centenar de invitados

La jornada contó también con la presencia de las hijas de los duques, Sol María y Ana Luna Medina, quienes acudieron acompañadas de sus respectivos esposos, Pedro Domínguez-Majón y Giovanni Rapazzini de Buzzaccarini, así como de sus hijos. Se pudo ver a toda la familia disfrutando de la cita en un ambiente entrañable, con la princesa María de la Gloria disfrutando de sus nietos.

En esta edición fueron 54 los invitados que acudieron al pazo, una cifra similar a la de los últimos años. Entre ellos figuraron personalidades de distintos ámbitos, como el catedrático de medicina, Juan Varela Durán; el conde de Torrecedeira, Felipe Varela de Limia; la antigua senadora del PP, María Jesús Sáinz; el escultor Cándido Pazos, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, quien fue presidente del CIS, y por último, en representación del Concello de A Estrada, su alcalde, Gonzalo Louzao.

El Duque de Segorbe (derecha) charla con Pazos. | Bernabé/J. Lalín

Tras la misa y la procesión, los invitados accedieron al interior del Pazo de Oca y se dirigieron a los jardines, donde les aguardaba el tradicional aperitivo servido en el puente que cruza el estanque, desde se aprecian las maravillosas vistas de estos. La climatología acompañó durante este momento más distendido, en el que los duques aprovecharon para saludar y charlar con sus invitados.

El Sagrado Corazón consolida así, un año más, al Pazo de Oca como una de las celebraciones más singulares del verano gallego, donde se mezcla la participación vecinal de la parroquia con destacados representantes de la vida social española.