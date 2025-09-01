El ocio infantil de Borraxeiros, asediado por las culebras

Desde hace seis años, la finca vecina del parque infantil de Borraxeiros está sin desbrozar, pese a los continuos intentos de los vecinos (llegaron a registrar una petición con firmas) para que la administración tome medidas. La Consellería de Medio Rural les indica que debe ser el Concello, de forma subsidiaria, quien elimine la maleza de las franjas secundarias, que es el terreno a 50 metros de viviendas, núcleos rurales o urbanos. Y el concello, como ocurre en numerosos casos, desconoce quién es el propietario de la parcela para pasarle la factura de los trabajos.

Una culebra intenta entrar por un ventanal. / Cedida

Pero esto no puede servir de excusa para que junto a un parque infantil crezca biomasa y de paso culebras que quieren colarse en el interior de las viviendas. Los vecinos indican que con el anterior gobierno del PP, el ejecutivo aprovechaba la puesta a punto del parque infantil para de paso limpiar las parcelas del entorno que, por cierto, hace 15 años ya sufrió un fuego forestal. A los lugareños no les queda otra que vivir con las ventanas cerradas para evitar que se les cuele algún ofidio en las viviendas. Aunque la mayoría de las culebras no son venenosas, esto no impide que en el día a día en Borraxeiros los vecinos tengan cierto temor. Les pasa lo mismo a los más pequeños cuando quieren disfrutar de los columpios: algunos ya tienen la base de sus postes podrida, por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.