Ganadería Trastoy compra por 1.150 euros el ternero de Artoño
Ganadería Trastoy, de A Baíña, es la nueva propietaria del ternero que se subastó este sábado a medianoche, dentro de la programación de las fiestas de Artoño. La puja, que partió con un precio de 600 euros, fue subiendo en tramos de 50 hasta alcanzar casi el doble, 1.150 euros. La cuantía irá destinada a las fiestas de San Ramón, que rematan hoy. Los promotores de la subasta organizarán la próxima primavera una Festa do Becerro Frisón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- La tienda de los 'chollos' aterriza en Vigo: paquetes perdidos de Amazon por menos de 10 euros
- Arranca la fiesta medieval más importante de Galicia: se celebra este fin de semana y está a menos de una hora de Vigo
- El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España