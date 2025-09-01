Ganadería Trastoy compra por 1.150 euros el ternero de Artoño

Ganadería Trastoy, de A Baíña, es la nueva propietaria del ternero que se subastó este sábado a medianoche, dentro de la programación de las fiestas de Artoño. La puja, que partió con un precio de 600 euros, fue subiendo en tramos de 50 hasta alcanzar casi el doble, 1.150 euros. La cuantía irá destinada a las fiestas de San Ramón, que rematan hoy. Los promotores de la subasta organizarán la próxima primavera una Festa do Becerro Frisón.