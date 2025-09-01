Continúa la campaña del BNG en pro de las acacias de Avenida do Parque
REDACCIÓN
A mediados de julio el BNG de Silleda iniciaba en redes sociales una campaña para evitar que se talen 12 acacias de gran porte en la Avenida do Parque, contemplado dentro de un proyecto de humanización. Este fin de semana aparecía junto a cada ejemplar una cruz de madera, a modo de camposanto. Ya en su momento el PSOE recalcó que esos 12 ejemplares padecen un patógeno de la madera, la Fomitoropia mediterranea, el mismo que obligó a cortar los árboles de la zona infantil de la Praza da Igrexa. El hongo pudre por dentro el tronco y las ramas, por lo que debilita su estructura, y sus efectos no son visibles hasta que la enfermedad está muy avanzada. Desde el BNG se criticó que no se tomasen medidas antes para salvar esos ejemplares de dicha zona verde del casco urbano.
