Chupinazo artístico da Algarabía
Arte Na Rúa é unha das propostas desta Algarabía, que se celebrará esta fin de semana en Lalín. A venerana manifestación cultural encherá de festa as rúas, con actividades, coma sempre, para todos.
Viva a Algarabía! Así rematou onte a presentación da proposta Arte Na Rúa, na que participan unha parte representativa dos artistas locais. Os espazos públicos céntricos do casco lalinense volven converterse en improvisados museos no que de escaparates, árbores ou mobiliario urbano penduran composicións artísticas que xa poden contemplarse desde onte.
O equipo coordenador do proyecto está composto por Paío, Julia Ferradás, Olalla Garra, Armindo Salgueiro, Carlos Santos, Aitana Iglesias e Bibí. Canda eles compareceron outros artistas que dan vida a un proxecto impulsado, pola Asociación Cultural O Naranxo, alma da Algarabía.
Nesta mostra doméstica homenaxéase a artistas falecidos como Laxeiro, Vidal Payo, Paco Lareo, Luís Areán,. Wily, Paco Pestana, Manolo Moldes e Meijomence. Tamén hai espazo para momentos captados noutras edicións ou fotomontaxes de personaxes coñecidas como Ernesto do Camilo ou Jaime Alvarellos. O mellor; dar un paseo e desfrutar con esta fervenza de talento.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- La tienda de los 'chollos' aterriza en Vigo: paquetes perdidos de Amazon por menos de 10 euros
- Arranca la fiesta medieval más importante de Galicia: se celebra este fin de semana y está a menos de una hora de Vigo
- El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España