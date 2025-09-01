Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chupinazo artístico da Algarabía

Arte Na Rúa é unha das propostas desta Algarabía, que se celebrará esta fin de semana en Lalín. A venerana manifestación cultural encherá de festa as rúas, con actividades, coma sempre, para todos.

Os creadores participantes no proxecto, onte, na presentación. / A.L.V.

Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

Viva a Algarabía! Así rematou onte a presentación da proposta Arte Na Rúa, na que participan unha parte representativa dos artistas locais. Os espazos públicos céntricos do casco lalinense volven converterse en improvisados museos no que de escaparates, árbores ou mobiliario urbano penduran composicións artísticas que xa poden contemplarse desde onte.

Reinterpretación dunga obra de Lamazares. / A.L.V.

O equipo coordenador do proyecto está composto por Paío, Julia Ferradás, Olalla Garra, Armindo Salgueiro, Carlos Santos, Aitana Iglesias e Bibí. Canda eles compareceron outros artistas que dan vida a un proxecto impulsado, pola Asociación Cultural O Naranxo, alma da Algarabía.

Ayuso e Paío. / A.L.V.

Nesta mostra doméstica homenaxéase a artistas falecidos como Laxeiro, Vidal Payo, Paco Lareo, Luís Areán,. Wily, Paco Pestana, Manolo Moldes e Meijomence. Tamén hai espazo para momentos captados noutras edicións ou fotomontaxes de personaxes coñecidas como Ernesto do Camilo ou Jaime Alvarellos. O mellor; dar un paseo e desfrutar con esta fervenza de talento.

Ernesto López e Jaime Alvarellos. / A.L.V.

