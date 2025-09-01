Anxo Moure e Iria Piñeiro, en los actos de septiembre de la biblioteca

La biblioteca de Lalín estrena septiembre con varias actividades centradas en el Mes da Biblioteca e da Lectura. Una de ellas es una exposición de materiales bibliográficos que está ya abierta al público. Además, dentro del programa ‘Ler conta moito’, que organiza el Concello en colaboración con la Xunta, el escritor y cuentacuentos Anxo Moure se desplazará desde su Chantada natal para protagonizar ‘Imos bailar un conto’. Será este jueves, día 4, en una sesión orientada a toda la familia y que narra la historia de Zapatiños de Cartón, el abuelo de Carballo con Botas, cuando llega a la biblioteca portando una carta de los bosques para que los niños y niñas aprendan a cuidar de la tierra que guardan los libros. Anxo Moure lleva casi una década con esta función en la que, además, convida a todos los asistentes a sumarse al movimiento de ecopaficismo y protección del entorno natural. La función dura en torno a 50 minutos.

El 18 y dentro de ‘Ler conta moito’, Iria Piñeiro pondrá en marcha su ‘Carabranca’ a partir de las 18.30 horas. Esta propuesta, de una duración de 40 minutos y que está también abierta a la participación de toda la familia, se centra en aventuras de superación y en valores sobre la igualdad. Carabranca es una niña pirata que desafía y vence cualquier peligro marítimo o terrestre.